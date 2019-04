Er soll es im Sturm richten: Nils Laabs (blaues Trikot) hat bis dato aber noch kein Tor für den TB Uphusen erzielt. (Björn Hake)

31 Tore in 25 Spielen. Zwar beweisen vier Teams der Fußball-Oberliga Niedersachsen, dass es noch schlechter geht, doch keine Frage: Die Problemzone des TB Uphusen ist in dieser Saison einmal mehr die Offensive. Denn über die Defensive kann beim TBU im Grunde nicht gemeckert werden, stellen 34 Gegentore doch den fünftbesten Wert der Liga dar. Gemeckert werden darf hingegen über die Ausbeute im Jahr 2019. Zwar war der Auftritt beim 0:0 gegen Braunschweig II zuletzt gut für das Selbstwertgefühl der Uphuser, doch der eine Zähler änderte an der Ausgangslage wenig. Die Arenkampkicker stecken weiterhin mittendrin im Abstiegskampf.

Aus diesem hat sich der nächste Gegner, der MTV Wolfenbüttel (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Uphusen), zuletzt etwas befreit. Mit drei Siegen in Folge stahl sich der MTV am TBU in der Tabelle vorbei und nimmt derzeit mit 32 Punkten Rang zehn ein. Das Ziel der Gastgeber (28 Punkte): den MTV wieder zu einem direkten Konkurrenten machen.

Positiv stimmt Fabrizio Muzzicato, dass die vergangenen Auftritte vor heimischer Kulisse allesamt positiver Natur aus spielerischer Sicht waren – 2:0 gegen Hildesheim, 0:1 gegen Northeim, 0:0 gegen Braunschweig II. Dennoch stimmt weiterhin die Punktezahl nicht. „Eine Untergangsstimmung oder Krise ist schwer wahrzunehmen, da wir zu Hause zuletzt immer gut aussahen. Doch das zählt halt eben nichts“, weiß Muzzicato. Mal eine gute Leistung, mal ein Punkt, das wird am Ende nicht genügen. Mittlerweile scheint das auch bei den Spielern angekommen zu sein. Zumindest sprechen dafür die im Spiel gegen Braunschweig gezeigten Tugenden und der Eindruck des Coaches. „Ich habe viele Sachen wahrgenommen, die zeigen, dass die Jungs bereit sind, an ihre Grenzen zu gehen. Jetzt kommt ein Gegner, den wir wieder heranholen können. Es ist wichtig, jetzt allen zu zeigen, dass man kapiert hat, wo man steht.“

Entscheidend wird vor allem der Auftritt in der Offensive sein. Muzzicato beobachtete den kommenden Gegner in den vergangenen Spielen und machte eine sehr defensive Spielweise aus: „Zuletzt stand Wolfenbüttel immer tief mit zehn Mann. Deren Hauptaugenmerk liegt darauf, den Raum eng zu machen.“ Und genau mit solch einer Spielweise hat Uphusen bisher immer seine Probleme gehabt. Die Stürmer hingen in der Luft, das Mittelfeld präsentierte sich ideenlos und den einen oder anderen Bock leistete sich auch die Defensive. „Wir müssen auf dem Weg nach vorne schnellere und bessere Entscheidungen treffen“, fordert Muzzicato. Gleichzeitig gibt er aber auch eine Warnung aus: „Wir dürfen aber auch kein Harakiri-Fußball spielen, denn Wolfenbüttel weiß zu kontern.“ Dennoch gilt die Devise, dass im vorderen Drittel mehr Leben herrschen muss.

Daher bleibt der Coach auch nicht bei seiner Braunschweiger Startformation. „Das kann ich nicht, das ist ein anderes Spiel, ein anderer Gegner.“ Bedeutet: Nils Laabs rückt wieder zurück in die erste Elf. „Wir wollen viele Bälle in den Sechzehner bekommen. Dort wird Nils Laabs sehr wichtig für uns sein“, begründet Muzzicato, der einzig auf Mert Bicakci (grippaler Infekt) verzichten muss. Zudem kündigt der Coach im Gesamten eine offensivere Ausrichtung als zuletzt an, was ein, zwei weitere Personaländerungen nach sich ziehen dürfte. Der Matchplan ist somit eindeutig: Die Problemzone muss ihren Namen loswerden.