Auch die sieben Tore von Robin Hencken sollten dem TV Oyten nicht zum Sieg verhelfen. (Björn Hake)

Oyten. Dieser Tag musste irgendwann kommen. Am Freitag war es dann auch so weit: Die Serie der Landesliga-Handballer vom TV Oyten ist gerissen. In ihrem fünften Saisonspiel musste die Sieben von Trainer Jürgen Prütt die erste Niederlage einstecken. In der Oytener Pestalozzihalle unterlag der TVO dem TuS Sulingen mit 25:29 (15:14).

Für Prütt stand schnell fest, warum die Pleite zustande gekommen war. „Wir haben gegen einen guten Gegner einfach zu viele Chancen liegen gelassen“, sagte der Coach des gastgebenden Teams. Zu Beginn habe der TVO gegen die Mannschaft von TuS-Trainer Hartmut Engelke in der Abwehr keinen Zugriff bekommen. Auch deshalb lagen die Oytener in der zwölften Spielminute mit 3:7 im Hintertreffen. Danach wurde es aber besser. Der Grund: Prütt ließ seine Deckung fortan in einer 5:1-Formation spielen. Zudem wurde Dennis Metz im TVO-Tor immer stärker. Bis zur Pause drehten die Gastgeber die Begegnung – 15:14.

Nach dem Seitenwechsel kam es im Angriffsspiel der Prütt-Sieben aber zum Bruch. Etliche Chancen wurden vergeben. „Sulingen war in der Chancenverwertung effektiver“, meinte Jürgen Prütt. Die entscheidende Phase spielte sich ab der 52. Minute ab. Aus einer 24:22-Führung machte das Engelke-Team ein 27:22 und ließ sich dann nicht mehr aus der Ruhe bringen.

„Die Niederlage ist für uns kein Beinbruch, mit unseren 8:2 Punkten sind wir zufrieden“, sagte Prütt, der ein Sonderlob an seinen Spielgestalter Marc Lange verteilte.