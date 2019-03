Der Einsatz von Robin Hencken ist noch in der Schwebe. (Björn Hake)

Bundesliga männliche A-Jugend: Der TV Oyten hat die Zielgerade der Saison längst erreicht. Drei Spiele hat der Nachwuchs des TVO noch im Oberhaus zu absolvieren. Ist die Spielzeit abgeschlossen, geht es für einige Akteure altersbedingt in den Herrenbereich, Trainer Thomas Cordes macht Platz für seinen Nachfolger Marc Winter. Für die Oytener sind das zwei Gründe, die Saison nicht einfach austrudeln zu lassen. Von den drei jüngsten Partien sollen mindestens zwei gewonnen werden – und zwar die beiden Heimspiele gegen den LHC Cottbus und VfL Bad Schwartau. Zunächst kommen an diesem Spieltag die Nachwuchshandballer aus der Lausitz nach Oyten. „Dieses Spiel gehört zu denen, die wir gewinnen wollen“, sagt Cordes. Die Cottbuser reisen als Tabellenvorletzter an und stehen somit einen Rang hinter dem TVO. Grundsätzlich sei ein Sieg gegen Cottbus möglich, findet Cordes. „Dennoch wird es eine sehr schwierige Aufgabe. Das haben wir schon im Hinspiel gemerkt.“ Mit 32:29 setzte sich Oyten damals durch. „Cottbus ist schwer auszurechnen. Die Truppe spielt ziemlich kampfbetont. Aber wir sollten uns nicht zu viel mit dem Gegner beschäftigen“, meint Cordes, in dessen Kader nur hinter dem Einsatz von Robin Hencken ein Fragezeichen steht.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Oyten