Baden. Es ist eine verdiente Niederlage gewesen. Das mussten die Drittliga-Volleyballer des TV Baden am vergangenen Sonntag nach dem Heimspiel gegen die Tecklenburger Land Volleys akzeptieren. Der TVB hat solch eine Partie, in der der Gegner einfach besser war, aber nicht zum ersten Mal in dieser Saison erlebt. Mitte November kassierte der TVB ebenfalls eine verdiente Heimniederlage in der Lahofhalle. Der Gegner hieß damals TV Hörde. Jetzt kommt es am Sonnabend (Anpfiff um 19.30 Uhr) zum Rückspiel in dem Dortmunder Stadtbezirk.

„Mit Hörde haben wir definitiv noch eine Rechnung offen“, sagt Badens Trainer Peter-Michael Sagajewski vor dem zweiten Vergleich mit dem TVH. „Im Hinspiel sind wir ähnlich aufgetreten wie zuletzt gegen Tebu. Damals hatten wir nicht den nötigen Biss. Das wollen wir jetzt besser machen.“ Ein Sieg in Dortmund würde dem TV Baden noch einen reizvollen Vorteil bringen. Denn neben dem TVB und dem TuS Mondorf hat auch Hörde seine Unterlagen für die Vorlizenzierung für die 2. Bundesliga eingereicht. Gewinnt Baden nun in Westfalen, würde man einen Konkurrenten im Aufstiegsrennen fast schon entscheidend abschütteln.

Sagajewski sagt zudem, dass er seine Mannschaft nicht großartig vor der Partie „anspitzen“ müsse. Allerdings fordert er von seinen Schützlingen mehr Leidenschaft als zuletzt gegen Tebu. „Von alleine geht‘s nicht. Nur auf die Fehler des Gegners zu warten, wird nicht reichen. Das sollte die Message aus dem Spiel gegen Tebu sein“, meint Peter-Michael Sagajewski, dem sein gesamter Kader zur Verfügung steht. Gegen Hörde ist auch Ole Seuberlich wieder komplett fit und einsatzbereit.