Trotzten dem Ligaprimus einen Punkt ab, mussten sich aber dem Tabellendritten geschlagen geben: die Prellball­erinnen des TV Sottrum 1. (Björn Hake)

Sittensen. Ereignisreich und positiv – so kann der dritte Spieltag der Prellballerinnen in der Bundesliga Nord beschrieben werden. Hochklassige Partien prägten die Runde in Sittensen ebenso wie einige Überraschungen. Der TV Sottrum zog ein zufriedenstellendes Fazit, kamen die Teams ihren angestrebten Zielen doch allesamt einen Schritt näher. So ist der Mannschaft Sottrum 1 und der Spielgemeinschaft TV Sottrum/MTV Wohnste (Wosos) die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft kaum noch zu nehmen. Und auch Sottrums Zweite hat den Klassenerhalt nun noch stärker im Blick.

Die Meisterschaft vor Augen

Für die Überraschungen war der TV Sottrum 1 zuständig, der von der Tribüne aus durch die hochschwangere Anneke Schulz betreut wurde. Nach dem Auftaktsieg gegen die eigene Zweite (32:24) kam es gleich zum Spitzenduell mit dem ungeschlagenen Ligaprimus MTV Eiche Schönebeck. Sekundenbruchteile fehlten dem TVS, um die Schönebecker-Serie zu beenden. Es blieb bei einem leistungsgerechten Unentschieden (29:29). Es folgten zwei souveräne Siege gegen den TV Baden 1 und 2 – 34:28 und 41:22.

Anschließend folgte die kleine Überraschung. Der MTV Eiche Schönebeck 2 sorgte für Sottrums zweite Saisonniederlage. Für Sottrums Abteilungsleiter Volker Heinze war das 29:32 nur wenig überraschend: „Die Eiche-Mädchen gehören nicht umsonst seit Jahren, auch schon während ihrer Jugendzeit, zu den Spitzenteams der Bundesliga.“ Dennoch rangiert Sottrums Erste weiterhin auf dem zweiten Platz des Klassements. Für Sottrums Zweite wurde der Spieltag zu einem Schlüsselereignis. Bis dato hatte Volker Heinze, der die Truppe in dieser Saison coacht, immer beklagt, dass sich seine Akteurinnen nicht belohnen würden. Nun passte die Leistung mit dem Ertrag überein. Die ersten beiden Begegnungen gegen die Top-Teams Sottrum 1 und Schönebeck 2 (20:38) wurden dazu genutzt, um sich einzuspielen. Das zahlte sich im dritten Match gegen die SG Arbergen-Mahndorf aus (38:25). Ähnliches Bild in Spiel Nummer vier gegen Wohnste 2: Sottrum ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und profitierte insbesondere von dem nahezu perfekten Angabenspiel von Juliane Meyer (29:25).

Während TuS Concordia anschließend beim 44:23 kaum Widerstand leistete, wurde es gegen den VfL Eintracht Hannover nochmals spannend. Bei Sottrum 2 stand inzwischen die A-Jugendliche Daria Trompeter auf dem Platz und sollte ein gelungenes Debüt feiern. Mit starken Annahmen und intelligenten Angriffsschlägen avancierte sie zum Garanten des Sottrumer Erfolges (31:27). Trainer Heinze lobte vor allem die Mannschaftsleistung. Gemäß seiner Prellball-Devise „Annahme gewinnt Spiele“ war diese Konstanz der Hauptschlüssel des Erfolges.

Souverän spielten die Wosos ihren Spieltag herunter. Wenig überraschend setzte es Niederlagen gegen Schönebeck 1 (25:34) und 2 (29:34). Die Erfolge gegen Wohnste 2 (38:23), SG Arbergen-Mahndorf (45:29) und Baden 1 (35:28) zählten aufgrund der Zielsetzung – Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft – beinahe schon zur Kategorie „Pflichtsiege“.

Ohne Überraschungen verlief der dritte Spieltag auch für die beiden Badener Mannschaften. Sowohl der TV Baden I als auch der TV Baden II verbuchten jeweils zwei Siege und drei Niederlagen. Im vereinsinternen Duell setzte sich die Erste mit 36:26 durch.