Emrullah Gülalan ist der Toptorschütze des TSV Etelsen. Zehn Treffer hat er bislang erzielt. Während der Vorbereitung traf er zudem gegen Bassen vom Elfmeterpunkt. (Jonas Kako)

Fußball im Herbst, das kann ziemlich trist sein. Allein schon des Wetters wegen. Es muss aber eben nicht trist sein. Fußball im Herbst, das kann auch ziemlich heiß sein. Und genau solch ein „heißes Spiel“ steht nun in der Bezirksliga an. An der Dohmstraße in Bassen wird am Sonntag um 14 Uhr das mit Spannung erwartete Spitzenspiel angepfiffen. Der Tabellenzweite TSV Bassen trifft auf den Ligaprimus TSV Etelsen. Für die beiden Klubs ist das Duell zudem das letzte Spiel der Hinrunde.

Die Etelser haben es sicher nicht von Anfang an geplant, dass sie die Bezirksliga nach der Hälfte ihrer Begegnungen anführt. Gewünscht haben sie es sich aber: Denn die Schlossparkkicker sind die Saison mit dem klaren Ziel angetreten, ihren Abstieg aus der Spielzeit 2017/2018 mit einem Jahr Verspätung wieder auszubügeln. Der Weg soll zurück in die Landesliga führen. Bislang sieht es gut für die Etelser aus. Mit dem TSV Bassen treffen sie jetzt aber auf einen Kreisrivalen, dessen bisherige Leistungen kaum schlechter waren. Allerdings haben die Dohmspatzen das Wort „Aufstieg“ bisher (noch) nicht in den Mund genommen. Uwe Bischoff will mit seiner Mannschaft vor allem eines: Der Trainer möchte eine gute Saison seiner Mannschaft beobachten. Und das tut er bislang.

Bischoff mit Respekt vorm Gegner

Aufgrund der verschiedenen Zielsetzungen sieht Bischoff die Gäste aber nicht nur in der Favoritenrolle. Für den Coach sind die Etelser am Sonntag die Spieler, die unter dem größeren Druck stehen. „Für uns ist das ein absolutes Bonusspiel“, gibt sich Bischoff betont zurückhaltend. „Wir haben eine richtig tolle Hinrunde gespielt. Wir sind noch längst nicht so weit, um über die Landesliga zu sprechen.“ Dass dies beim kommenden Gegner geschieht, erachtet Uwe Bischoff nur als logische Folge. Er hat großen Respekt vor den Schlossparkkickern – und zwar wegen des bisherigen Abschneidens. „Etelsen hat erst drei Gegentore kassiert. Das sagt doch schon alles. Das Team ist zurecht Erster“, sagt Bischoff, der besonders von der Defensive des Kontrahenten beeindruckt ist. „Etelsen hat eine ganz andere Qualität als meine Mannschaft. In den vorigen Jahren war in dieser Liga keine Mannschaft so souverän. Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn.“

Für Bischoff würde jedoch eine kleine Vorentscheidung fallen, sollte seine Elf am Sonntag das Feld als Verlierer verlassen. „Wir wären dann um sechs Zähler hinten dran. Ich weiß nicht, aber zu machen wäre dann wohl nichts mehr.“ Diese Meinung teilt Nils Goerdel nicht. „Die Meisterschaft wird nicht in diesem Spiel entschieden“, sagt der Trainer des TSV Etelsen. Und auch bei der Sache mit dem Druck hat der Coach des Tabellenführers eine klare Meinung. „Einen gewissen Druck haben wir schon die ganze Saison.“ Man kenne es ja bereits, ständig als Favorit gehandelt zu werden. Und dazu habe man selbst beigetragen. „Schließlich haben wir uns das Ziel Meisterschaft ans Revers geheftet.“

Bislang kommen seine Schlossparkkicker mit dem Druck gut klar. Von ihren 14 Saisonspielen haben die Etelser elf gewonnen und spielten zudem dreimal unentschieden. Zu den drei Gegentoren gesellen sich 40 selbst erzielte Treffer. Nils Goerdel rechnet damit, dass seine Defensive nun aber mehr gefordert wird als in so manch anderem Spiel. Denn es gibt eine Mannschaft in der Bezirksliga, die in der Disziplin „Tore schießen“ noch besser ist als sein Team: der TSV Bassen. Die Bischoff-Elf hat in ihren 14 Partien 43 Treffer markiert. Darüber hinaus wissen die Bassener, wie der TSV Etelsen zu besiegen ist. Beim Schlossparkcup gewann Bassen das Eröffnungsspiel mit 2:1. Aber das war nun einmal in der Vorbereitung. Und somit herrschte eine komplett andere Atmosphäre als es am Sonntag der Fall sein wird.

Am Ende entscheidet die Tagesform

Für Nils Goerdel steht außerdem fest, dass auch die mentale Stärke eine gewichtige Rolle spielen wird: „Am Ende wird es in dem Spitzenspiel aber auch darauf hinauslaufen, dass die Tagesform entscheidet. Es wird das Team gewinnen, das weniger nervös ist.“ Oder anders gesagt: Die Mannschaft, die besser mit Druck umgehen kann, hat gute Chancen auf den Derby-Sieg. Sofern sie denn überhaupt Druck vor dem Topspiel zum Hinrunden-Abschluss verspürt.