Leon Bauchmüller war in Oschersleben schnell unterwegs. (fr)

Bendingbostel. Nach einer langen Winterpause ging es für Leon Bauchmüller an den vergangenen beiden Wochenenden wieder auf die Rennstrecke. Der Youngster aus Bendingbostel steigt 2019 zu den Junioren auf und überzeugte direkt mit einer Pole-Position. Im weiteren Jahresverlauf möchte der Rookie in der ADAC Kart Academy überzeugen.

Die Saison 2019 soll für Bauchmüller eine spannende werden. Nach erfolgreichen Jahren bei den Bambini, steigt er zu den Junioren auf. Sein Kart ist nun größer und schneller, die Konkurrenz teilweise neu und älter. Der junge Motorsportler freut sich aber auf die neue Herausforderung: „Es ist ein tolles Gefühl, mit dem neuen Kart zu fahren. Die ersten Rennen verliefen schon sehr gut, darauf möchte ich aufbauen.“

Startschuss in Kerpen und Oschersleben

In Kerpen und Oschersleben fiel der Startschuss in die neue Rennsaison. Auf beiden Rennstrecken nahm Leon Bauchmüller am Winterpokal teil. Beim Auftakt in Kerpen galt es zu Beginn in den Rhythmus zu kommen, mit Top-Ten-Ergebnissen gelang ihm das allerdings schon sehr gut. Nur wenige Tage später schaffte er es in Oschersleben bereits an die Spitze. Bauchmüller raste auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke auf die Pole-Position.

Im Rennen lief es dann aber zunächst nicht so gut. Das erste Rennen endete für ihn mit einem Ausfall. In den beiden weiteren Läufen überquerte er als Vierter und Fünfter die Ziellinie. „Mit dem Ausgang der Rennen bin ich durchaus zufrieden. Die neue Saison darf kommen“, sagte Bauchmüller.

Nach den beiden Trainingsrennen wartet auf den Kartfahrer aus dem Kreis Verden nun vom 6. bis 7. April der erste Meisterschaftslauf. In Wackersdorf fällt der Startschuss zur ADAC Kart Academy. Neben der überregionalen Rennserie nimmt Leon Bauchmüller auch noch am ADAC Kart Cup teil.