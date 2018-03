Erlebte im Auswärtsspiel mit dem TSV Etelsen beim FC Eintracht Cuxhaven ein wahres Wechselbad der Gefühle: Micha Langreder. (Hake)

Cuxhaven. Fußball, das ist ein schnelllebiger Sport. Das wurde nun in Cuxhaven wieder einmal deutlich, wo der FC Eintracht Cuxhaven und der TSV Etelsen aufeinandertrafen. Die Schlossparkkicker gingen schlussendlich als Sieger vom Platz. Zwischenzeitlich sah es nach einem souveränen Erfolg aus, am Ende war es aber ein glücklicher – mit 3:2 (2:0) endete die Partie aus Etelser Sicht.

Lang, lang ist's her: Am 27. August feierte der TSV Etelsen seinen einzigen Sieg in der bisherigen Landesliga-Saison. Mit 3:1 entschieden die Schlossparkkicker das Derby gegen den TSV Ottersberg für sich. Nun folgte Sieg Nummer zwei. Und das war nicht nur ein immens wichtiger, sondern auch ein kurioser mit der Hauptfigur Micha Langreder. An dem Auftritt des 24-Jährigen wurde deutlich, wie schnelllebig Fußball sein kann. Der Mittelfeldakteur machte zunächst durch eine starke Leistung auf sich aufmerksam, ehe er zum Pechvogel avancierte. Warum? Weil er derjenige war, der den fatalen Fehlpass spielte, der in der 87. Spielminute zum 2:2-Ausgleich durch Cuxhavens Luiz Victor Santos de Oliveira führte.

Doch damit endete die Geschichte von Micha Langreder nicht. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt ein hektisches, ein hitziges, das auch durch die Zuschauer in Cuxhaven geprägt wurde. Auf dem Platz ging es ebenso zu: Eintracht-Akteur Domenik Meyer sah in der 89. Minute die Rote Karte aufgrund einer Tätlichkeit an Simon Gloger. Dementsprechend ließ der Unparteiische lange nachspielen, genauer gesagt vier Minuten. Und in der 94. Minute war es Micha Langreder, der laut Interimscoach Nils Goerdel nach einer Ecke drei Mann ausspielte, um dann per Picke zum umjubelten Siegtreffer zu treffen. "Danach gab es kein Halten mehr, das war ein unglaubliches Befreiungsgefühl", schilderte Goerdel die Szenerie und die Gefühlswelt der Etelser.

Und Nils Goerdel schilderte noch eine weitere Szene, die sich vor dem Spiel ereignete: "Da sagte Micha Langreder noch, er wolle mal in der Nachspielzeit das entscheidende Tor machen." Somit war Langreder an diesem Tag Pechvogel, Matchwinner und Hellseher in einer Person. Für den TSV war aber vor allem eines entscheidend: die drei Punkte. Und die hätten sich die Schlossparkkicker "auch ohne den Blick durch die blau-weiße Brille" (Goerdel) durchaus verdient. Cuxhaven hätte zwar auch seine Möglichkeiten gehabt, der TSV aber umso mehr. Doch eins wäre Nils Goerdel noch lieber gewesen: "Ein souveränes 2:0 oder 3:0, denn so sind wieder ein paar graue Haare dazugekommen."