Handelten sich zwei Abwürfe ein: Harm Lahde und Oak Grove’s Laith. (Klama)

Verden. Erst die Kleine, dann die Mittlere, dann die Große. Die Rede ist von den Touren bei der diesjährigen Auflage von Verden International. Das große Spring- und Dressurturnier des Hannoveraner Verbandes ist eröffnet, und am Donnerstag standen bereits die ersten Entscheidungen in den Touren an. Während die Große Tour an diesem Freitag eröffnet wird, sind die ersten Qualifikationsprüfungen der Youngster und Mittleren Tour bereits entschieden.

Schnell, aber ein Abwurf

Bei der ersten Prüfung der Youngster Tour waren es nicht die kreisverdener Reiter, die glänzen konnten. Kein Reiter aus der Region bewältigte die internationale Springprüfung ohne Fehler. Zur Verteidigung: Es waren auch lediglich zwei Reiter am Start. Das waren Harm Lahde vom RV Aller-Weser und Hilmar Meyers Bereiterin Alexa Stais. Der Varster, der wenige Tage zuvor noch bei der Global Champions Tour in Berlin ritt, saß in Verden im Sattel von Oak Grove’s Laith, einem siebenjährigen Hengst. Das Duo erwischte einen mäßigen Umlauf: Weder die Zeit von 67,61 Sekunden, noch die beiden Abwürfe genügten für eine fordere Platzierung. Für Alexa Stais hieß es zumindest Rang zehn. Im Sattel von Dynamit Nobel, einem siebenjährigen Wallach, leistete sich die Südafrikanerin einen Abwurf. Hätte sie sich diesen erspart, wäre sie siegreich gewesen. Denn Stais und Dynamit Nobel benötigten lediglich 58,32 Sekunden für den Parcours. Damit war das Gespann schneller als Tobias Meyer und Stargold. Das Duo von dem Verein Turnierfreunde Lohmar benötigte für alle Hindernisse im Verdener Stadion 59,25 Sekunden, blieb dabei aber im Gegensatz zu Stais fehlerfrei.

Ohne Abwurf, das blieb auch Hilmar Meyer in der Mittleren Tour. Der Morsumer ritt auf Quintato in 62,30 Sekunden zu Silber. Geschlagen wurde Meyer einzig von der US-Amerikanerin Chloe Reid, die mit Adamo 60,86 Sekunden für den Parcours benötigte. Unter anderem verwies Reid ihre Lehrerin beziehungsweise Trainerin auf den fünften Rang. Dabei handelt es sich um die Wahl-Thedinghauserin und gebürtige Amerikanerin Meredith Michaels-Beerbaum. Die Bronze-Gewinnerin von den Olympischen Spielen 2016 in Rio leistete sich ebenfalls keinen Abwurf auf dem Sandboden, benötigte aber auf Lady Carambola Cor 64,06 Sekunden. Sämtliche Stangen blieben auch von ihrem Mann Markus Beerbaum und Cool Hand Luke unberührt. Das Gespann folgte aufgrund eines Zeitfehlers (78,82sek) aber erst auf Platz 30. Somit gelang es insgesamt 29 von 86 Paaren, eine Null in der ersten Qualifikation zu reiten.

Die nächsten Chancen in der Youngster und Mittleren Tour können bereits an diesem Freitag ab 8 Uhr respektive 9.45 Uhr genutzt werden. Im Anschluss an diese beiden Qualifikationsprüfungen der zweiten Runden steht der erste Umlauf der Großen Tour an (13.30 Uhr).