Jaan Brunken ist unter anderem Deutscher U14-Meister geworden. Seinen größten Sieg hat er aber in Hamburg gefeiert. (Heidi Koivunen)

Jaan Brunken fiel es in Vorbereitung auf das Gespräch gar nicht so leicht, sich für das Highlight seiner Tenniskarriere zu entscheiden. „Eigentlich gibt es da drei Ereignisse, die noch total klar in meinem Kopf sind und alle immer einen hohen Stellenwert haben werden“, erklärt der gebürtige Verdener. Dabei denkt er an seinen Deutschen Meistertitel bei den U14-Junioren aus dem Jahr 2004.

Aber auch ein Spiel, das er nach hartem Kampf verloren hat, bleibt in seinem Gedächtnis. Bei den Australian Open der Junioren traf der damals 17-jährige im Jahr 2008 auf den Lokalmatadoren Bernard Tomic, der schon damals als großes Talent galt und später einmal Platz 17 in der Weltrangliste erreichte. Zwar unterlag Jaan Brunken seinerzeit hauchdünn mit 6:8 im dritten Satz, aber die einmalige Atmosphäre auf dem Court Down Under hat einen festen Platz im Erinnerungsschatz Brunkens. Letztlich fällt die Entscheidung für das „Spiel meines Lebens“ aber auf einen Sieg: „Im Vergleich zum Jugendmeistertitel oder der Niederlage gegen Tomic schlagen doch noch ein paar mehr Prozent für meinen Erfolg gegen Jürgen Melzer aus“, schmunzelt Jaan Brunken.

Am Pfingstsonnabend im Mai 2008 stand die Qualifikation zum ATP-Masters am Hamburger Rothenbaum auf dem Programm. Jaan Brunken durfte aufgrund einer Wildcard an der Qualifikation teilnehmen. Einen Tag vor dem Match erfuhr das Verdener Talent, auf welchen Gegner er treffen würde. Es wartete der Österreicher Jürgen Melzer, der seinerzeit Platz 94 der Weltrangliste innehatte und jeden Erfolg benötige, um sich noch für die später im Jahr anstehenden Olympischen Spiele in Peking zu qualifizieren.

Mit der Auslosung begann für Jaan Brunken das Kopfkino: „Klar fängt man sofort an zu recherchieren. Wo hat er zuletzt gespielt? Wen hat er geschlagen? Wenn man dann Preisgelder und Ranking vergleicht, ist man erstmal ein wenig eingeschüchtert, aber schnell sagt man sich auch, dass man absolut nichts zu verlieren hat“, erklärt Brunken, der zum Zeitpunkt des Turniers auf Platz 954 der Weltrangliste geführt wurde. Mit genau dieser Einstellung startete er dann einen Tag später auf dem größten Nebenplatz der Anlage in Hamburg ins Match und fand sofort in seinen Rhythmus. Er verlangte dem haushohen Favoriten alles ab und gewann Satz eins tatsächlich im Tiebreak mit 7:5.

Anschließend verließ der Youngster für eine Toilettenpause den Platz und das Gedankenkarussell nahm ordentlich Fahrt auf: „Ich weiß noch, dass ich dachte, so kann es ja eigentlich nicht weitergehen. Im Prinzip hatte ich ja schon viel mehr erreicht, als ich mir selbst zugetraut hatte. Das hat dann wohl zu einem Spannungsabfall geführt und der zweite Satz war schnell weg.“ Brunken kassierte ein frühes Break und stellte sich schon früh auf einen entscheidenden dritten Durchgang ein. „Ich habe mich dann nochmal an meinen guten ersten Satz erinnert. Enorm getragen wurde ich natürlich auch vom Publikum. Auf der einen Seite der hohe Favorit aus Österreich, auf der anderen Seite ein junger Nobody aus der Heimat – die Sympathien waren klar verteilt und das hat mich natürlich zusätzlich beflügelt“, gerät der Rechtshänder ins Schwärmen, wenn er an die Atmosphäre seiner Premiere am Rothenbaum zurückdenkt.

Voller Energie und Emotionen erspielte sich Jaan Brunken dann tatsächlich Matchbälle. Wie er den entscheidenden Ball verwandelte, weiß er mit rund 12 Jahren Abstand gar nicht mehr genau. „Ich kann mich nur noch an die Momente davor erinnern. Ich hatte Aufschlag und war derart angespannt und fest, dass ich beim Aufkommen einen leichten Krampf hatte“, lacht der nur Momente später überglückliche Sieger. Die nächsten Augenblicke verlebte er wie im Rausch. „Ohrenbetäubender Jubel, die fairen Glückwünsche von Jürgen Melzer, dann stehen schnell 35 Kids am Rand und wollen ein Autogramm – dabei wollte ich eigentlich nur noch vom Platz zu meinen Eltern und meinem Bruder Nico“, beschreibt Jaan Brunken die fesselnden Momente. In der Umkleide empfängt er die Glückwünsche von Nicolas Kiefer, mit dem er zu der damaligen Zeit häufig trainierte und dessen Trainer Sascha Nensel. „Auch das war eine Situation, die mir in Erinnerung geblieben ist. Kiwi hat mir gratuliert und meinte, er wusste, dass ich Melzer schlagen würde.“

Jaan Brunken war damit nur noch einen Schritt vom Hauptfeld des ATP-Turniers entfernt. Zur Teilnahme am großen Turnier reichte es jedoch nicht: „Ich glaube, ich habe mich über den Sieg einfach etwas zu lang gefreut, was aber ja nur zusätzlich unterstreicht, wie besonders dieser Erfolg war. Eigentlich hakst du einen Sieg schnell ab und konzentrierst dich auf das nächste Match. Das war nach meinem Melzer-Spiel nicht ganz so der Fall. Einen Spieler aus den Top 100 der Welt schlägt man ja nicht jeden Tag.“

Schon seit Kindertagen hatte Jaan Brunken das Ziel Tennisprofi vor Augen. Durch den Erfolg im Rahmen der Qualifikation in Hamburg bekamen diese Träume nochmal einen Schub. Durch weitere Erfolge kletterte Jaan Brunken in der Weltrangliste Stück für Stück nach oben. „Mit 20 Jahren habe ich mir dann klare Ziele gesetzt. Ich wollte in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall im 300er-Bereich der Rangliste stehen“, formulierte er für sich selbst klare Ansprüche. Im Jahr 2012 lautete Brunkens beste Platzierung im Tableau Rang 469. Gut, aber nicht gut genug in seinen eigenen Augen. „Es war klar, dass es so für ganz oben nicht reichen würde. Ich habe das Profitum dann beendet und mich auf meine Zukunft konzentriert“, führt Jaan Brunken seine weiteren Lebensschritte auf: Abitur, Studium, erste Jobs.

Dem Tennis ist er dabei immer verbunden geblieben. Heute verdient er damit seinen Lebensunterhalt. Gemeinsam mit seinem Freund aus Jugendtagen, Maik Burlage, gründete Jaan Brunken vor einigen Jahren das Unternehmen „Wingfield“: „Maik und ich hatten die Vision, Tennis einfacher zu machen, das Training und die Spiele besser analysieren zu können. Man kann vieles besser korrigieren, wenn man mehr Daten zur Verfügung hat und sich selbst im Bewegungsablauf im Video auch dabei sieht. So etwas hätte mir zu Jugendzeiten mit meinem Trainer Oliver Mutert definitiv auch geholfen.“

Burlage und Brunken entwickelten ein App-gesteuertes Analyseprogramm für Tennisplätze, „das der breiten Masse zugänglich ist. Wir wollten unbedingt etwas auf den Markt bringen, mit dem auch zukunftsdenkende Vereine mit ambitionierten Breitensportlern arbeiten können“, verdeutlicht der Mitgründer und Geschäftsführer des jungen Unternehmens. Aber auch größere Partner sind längst auf das Programm aufmerksam geworden. So sind die Plätze im altehrwürdigen Wimbledon mit dem Wingfieldsystem ausgestattet. Auch die gerade im Bau befindliche Boris-Becker-Akademie greift von Beginn an darauf zurück.

„Ein Stück weit habe ich dadurch meine große Leidenschaft Tennis in meinen Beruf eingebunden. Die ersten beiden Jahre mit Wingfield haben meine Lust auf eigene Aktivitäten auf dem Tennisplatz zwar ein wenig gebremst, da ich immer mal wieder für unsere Entwickler auf den Court musste, nur um mal kurz fünf Aufschläge zu simulieren. In den letzten Jahren ist es in dieser Hinsicht wieder ruhiger geworden. Ich bin regelmäßig zum Training auf dem Platz und spiele in Hannover auch Punktspiele für den DTV. Da mein Bruder Nico nun auch wieder zum Schläger greift und immer mal wieder mit Oli Mutert trainiert, kann ich da zukünftig ja auch mal mitmischen“, sagt Brunken, der einst für eine Sensation am Hamburger Rothenbaum sorgte.