Elf Tore gingen auf das Konto von Robin Hencken. (Björn Hake)

Bookholzberg. Der TV Oyten hat unter Trainer Lars Müller-Dormann im vierten Spiel den vierten Sieg gefeiert. Auch die zuvor ungeschlagene HSG Grüppenbühren/Bookholzberg stoppte die „Vampires“ nicht. Am Ende entführte der TVO sogar noch recht deutlich die Punkte aus der Gemeinde Ganderkesee: 28:20 (13:12) lautete das Resultat am Ende für die Gäste um ihren Haupttorschützen Robin Hencken (11/3 Tore).

Zehn Minuten waren in dem Spitzenspiel von der Uhr, da stand es nach einem Treffer von Rechtsaußen Marcel Vornholt 6:3 für die Gäste. Fortan habe man sich gegen die 5:1-Abwehr des Gegners schwergetan, berichtete Müller-Dormann. „Wir hatten uns im Training zwar auf die Variante vorbereitet. Die Abläufe haben aber nicht wirklich gut funktioniert“, sagte er. Zur Pause war der Vorsprung des TVO dann auf ein Tor geschrumpft. Die Entscheidung fiel im letzten Viertel der Begegnung. Als Youngster Niklas Wallrabe zum 23:18 getroffen hatte, waren die Punkte Nummer sieben und acht in trockenen Tüchern, zumal die Gäste kurz danach zwei Minuten mit zwei Spielern mehr auf dem Feld standen. „Auf die Abwehr war wieder Verlass“, stellte Lars Müller-Dormann angesichts der 20 Gegentore fest. Auf eine sattelfeste Defensive wird es auch am kommenden Sonnabend ankommen. Es kommt zum Vergleich mit dem starken Aufsteiger SG Arbergen-Mahndorf.