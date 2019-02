Oytens Trainer Jörg Leyens ärgerte sich nach der Niederlage nur kurz. Denn er sah eine kämpferisch gute Leistung seines Teams. (Björn Hake)

Blomberg. Fast einen Neun-Tore-Rückstand aufgeholt, bei der Aufholjagd aber dann doch zu viele Körner gelassen: Die Handballerinnen des TV Oyten haben im Auswärtsspiel der 3. Liga West gegen die HSG Blomberg-Lippe II nach einem 10:19-Rückstand eine tolle Moral bewiesen, mussten sich am Ende aber mit 33:37 (14:19) geschlagen geben. Durch die Niederlage ist auch eine Serie gerissen: Der TVO hatte vor der Partie in Blomberg neun Spiele in Folge nicht verloren. Er habe gemerkt, dass einige Spielerinnen nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte gewesen sind, resümierte Jörg Leyens: „Zudem hat auch der letzte Biss in der Abwehr gefehlt.“

Bis zur siebten Minute – Lisa Bormann-Rajes hatte an alter Wirkungsstätte zum 3:2 getroffen – lag der TV Oyten knapp vorne. Dann lief nicht mehr viel zusammen ei den „Vampires“. Bis zum 5:4 aus Sicht der HSG waren die Gäste noch im Spiel, dann riss der Faden beim TVO vollends. Innerhalb einer Viertelstunde zog die junge Heimsieben bis auf neuen Tore davon – 19:10 (26.). Die Phase vor der Halbzeit ging dann noch einmal an den TV Oyten. Mit vier Treffern in Folge verkürzten Victoria Otten, Lisa Bormann-Rajes, Jana Kokot und Denise Engelke auf 14:19. Nach dem Wechsel kämpften die Gäste weiter. Beim 27:28 (50.) durch Anna-Lena Meyer war der Rückstand fast wettgemacht. Die Wende wollte aber nicht gelingen. Die Gastgeberinnen konterten durch einen Treffer von Nele Franz (8/2 Tore) zum 31:28 (52.) – und brachten den Vorsprung danach auch ins Ziel.

Der Rückstand war zu hoch

Seine Sieben habe kämpferisch alles reingehauen, lobte Jörg Leyens. Am Ende sei der Rückstand aber doch zu hoch gewesen. Leyens: „Für uns geht die Welt nicht unter. Wir hatten aber schon gehofft, dass wir das Spiel nach der schwierigen Woche irgendwie nach Hause bringen.“ Auf Oytener Seite war Lisa Bormann-Rajes nach einer Grippe erst am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen, die junge Wiebke Meyer hatte aus dem gleichen Grund komplett pausiert. Mit acht Treffern avancierte Denise Engelke beim TV Oyten zur besten Torschützin. Fünfmal war Victoria Otten erfolgreich, die seit dem Beginn ihrer Ausbildung in Hamburg nur noch sporadisch für den TV Oyten aufläuft. „Vicky hat es klasse gemacht und auch noch zwei Siebenmeter herausgeholt“, bescheinigte Jörg Leyens der 19-Jährigen eine gute Leistung. Nach einem spielfreien Wochenende steht für den TV Oyten am Sonnabend, 2. März, ein Verfolgerduell an: Es geht zum Tabellendritten Borussia Dortmund II.