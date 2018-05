Constantin Borchers schoss beim Rieder 3:1-Sieg einen Treffer. (Björn Hake)

Große Erleichterung hat sich am Sonntagnachmittag am Segelhorst in Riede breitgemacht, denn nachdem der MTV Riede in der Fußball-Bezirksliga acht Spiele nicht gewonnen hatte, durfte die Elf von MTV-Coach Stephan wieder einen dreifachen Punktgewinn feiern. Auf dem eigenen Platz gewann Riede mit 3:1 (2:0) gegen den Tabellenletzten TSV Wallhöfen. Weil der TSV Bassen zeitgleich in Pennigbüttel gewann, schob sich die Hotzan-Elf auf Rang fünf vor.

"Es war in diesem Spiel sicher nicht alles pralle, aber natürlich sind wir jetzt erleichtert", sagte Hotzan. "Das hat man auch sofort nach dem Abpfiff gemerkt. Die Stimmung ist auf Anhieb viel lockerer gewesen. Vor der Partie war zudem jedem Spieler anzumerken, dass er gewinnen und die Negativserie beenden wollte." Lange musste Stephan Hotzan auch nicht warten, bis der Ball zum ersten Mal im Tor der Gäste lag. In der zehnten Minute markierte Constantin Borchers das 1:0. Marvin Just stellte noch vor der Pause die Weichen endgültig auf Sieg (24.). Den dritten Treffer der Gastgeber markierte Elias Witt in der 77. Minute. Kurz vor dem Abpfiff kamen die Gäste dann noch zu ihrem Ehrentreffer durch Patrick Hirsch. Hotzan: "Der Gegentreffer hätte nicht mehr unbedingt fallen müssen, aber ich bin mit meinen Jungs sehr zufrieden."