Parierte zwar einen Elfmeter, ging aber dennoch mit dem MTV Riede in Hülsen unter: Keeper Marcel Bremer. (Björn Hake)

Hülsen. Zwei Szenarien hatte es vor der Partie SV Vorwärts Hülsen gegen den MTV Riede gegeben: Entweder beide Serien reißen oder beide haben weiterhin Bestand. Das Letztere ist der Fall. Die Partie der Fußball-Bezirksliga ging überaus deutlich mit 5:0 (3:0) an die gastgebenden Hülsener.

Die Truppe des Trainerduos Sebastian Koltonowski/Jan Twietmeyer durfte mit dem Heimerfolg den fünften Sieg in Folge bejubeln und findet sich dadurch auf Rang fünf in der Tabelle wieder. Die Mannschaft von Marc Wurthmann hingegen befindet sich weiter im freien Fall nach dem guten Saisonstart und ist nur noch knapp über dem Strich platziert. Dabei sah es gegen Hülsen zunächst danach aus, als könnte der MTV den Negativtrend stoppen. „20 Minuten haben wir gut Fußball gespielt“, lobte Wurthmann. In dieser Phase ereignete sich auch eine der entscheidenden Szenen: Marvin Just wurde laut Wurthmann regelwidrig im SVV-Sechzehner von den Beinen geholt. „Das war ein klarer Elfmeter.“ Das Hülsener Trainerduo war für eine Stellungnahme am Sonntag nicht erreichbar.

Es dürfte aber ab der 24. Minute viel Freude an der Partie gehabt haben. Denn in dieser Minute eröffnete Tjare Müller per Freistoß den Torreigen. Das geschah aber unter Mithilfe der Rieder. „Torben Schumacher fälschte den Schuss unhaltbar ab, sodass unser Torwart Marcel Bremer in die falsche Ecke unterwegs war.“ Es folgten schnell die Tore zum 2:0 durch Felix Wolf (28.) und Amer Özer (31.). Dem 3:0 per Elfmeter ging ein Foulspiel von Hendrik Meyer voraus, der dafür seine zweite Gelbe Karte sah. Auch ein gehaltener Foulelfmeter von Marcel Bremer (40.) brachte den MTV nicht wieder zurück in die Spur. Hülsen legte hingegen durch Florian Funke (68.) und Yannis Meyer (83.) nach. „Bei uns ist einfach der Wurm drin“, haderte Wurthmann.