Kevin Albers brachte die SG Achim/Baden II Mitte der zweiten Halbzeit mit 19:16 in Führung. (Björn Hake)

Die SG Achim/Baden II hat in der Handball-Landesliga der Männer ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Bei den heimstarken Routiniers vom VfL Fredenbeck III triumphierte die Truppe von Trainer Florian Schacht mit 28:24 (13:12). Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel weist die Oberliga-Reserve ebenso wie der TV Schiffdorf und der TV Oyten noch eine weiße Weste auf. Den entscheidenden Vorteil hatten sich die Gäste in der Geestlandhalle Mitte der zweiten Halbzeit verschafft. Zwischen der 45. und 50. Minute zog die Spielgemeinschaft von 20:19 auf 24:20 davon. Bei dem Abstand blieb es dann bis zum Schlusspfiff. Es sei eine recht zähe Angelegenheit gewesen, erläuterte Florian Schacht. Die Gastgeber hätten ihre Angriffe lange ausgespielt.

In Führung lag der VfL Fredenbeck III allerdings nur dreimal – und zwar Anfang der zweiten Halbzeit. Letztmals lag der VfL beim 15:14 (34.) durch Andre Brazkiewicz vorne. Danach drehte die SG Achim/Baden II das Match. Rechtsaußen Kevin Albers hatte die Gäste erstmals mit drei Toren nach vorne gebracht – 19:16 (40.). Eine gute Leistung bescheinigte Florian Schacht seinen Rückraumspielern Tjark Meyer (4 Tore) und Marico Dumke (5). Der VfL Fredenbeck III war ohne seinen Haupttorschützen Birger Tetzlaff angetreten. Wäre der zweikampfstarke Kreisläufer aufseiten des VfL dabei gewesen, so die Einschätzung von Schacht, hätte die Begegnung auch leicht anders ausgehen können.

Mit dem Erfolg hat die SG Achim/Baden II vor dem Spitzenspiel beim TV Oyten Werbung in eigener Sache betrieben. Die beiden noch ungeschlagenen Teams stehen sich am kommenden Donnerstag, 3. Oktober, im Spitzenspiel in der Oytener Pestalozzihalle gegenüber.