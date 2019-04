Schwanewede. Die SG Achim/Baden II hat in der Handball-Verbandsliga Nordsee der Männer beim Spitzenreiter HSG Schwanewede/Neuenkirchen keine Chance gehabt und eine deutliche Pleite kassiert. Am Ende stand es auch deshalb 16:33 (11:19) aus Sicht der Gäste, weil die Spielgemeinschaft aus Achim sich viele einfache Fehler erlaubt hatte. Er habe fast 50 Angriffe ohne Tor gezählt, monierte Florian Schacht. Mit solch einer miserablen Quote, erläuterte der Trainer der Gäste, gebe es bei einer so starken Mannschaft wie Schwanewede nichts zu holen. Florian Schacht: „Zehn Tore Unterschied wären okay gewesen, 17 sind schon heftig.“

Tabellarisch hat sich für die Weserstädter durch die Niederlage nichts geändert. Mit 12:34 Punkten nimmt die SG Achim/Baden II weiterhin Platz zwölf ein, der am Ende der Saison voraussichtlich zur Teilnahme an zwei Releagtionsspielen gegen den Zwölften der Verbandsliga Niedersachsen berechtigt.

Dabei waren die Gäste im Landkreis Osterholz zunächst ein ebenbürtiger Gegner für den Spitzenreiter. Nachdem Moritz Schlebusch die Achimer mit 1:0 in Führung gebracht hatte, ging es bis zum 6:6 (13.) hin und her. Dann profitierte Schwanewede von den Unzulänglichkeiten der Gäste: Über 10:6 zog die HSG bis zur Halbzeit auf acht Tore davon. Nach dem Seitenwechsel trafen die Gastgeber dann noch dreimal in Folge und die Partie war entschieden. Das letzte Tor der Spielgemeinschaft ging auf das Konto von Kevin Albers. Achims Rechtsaußen traf zwei Minuten vor dem Ende zum 32:16.

Mit der Niederlage an sich könne er leben, resümierte Florian Schacht. Man müssen den Fokus nun auf das kommende Heimspiel legen. In diesem geht es für die Schacht-Crew am Freitag, 26. April, gegen die HSG Barnstorf/Diepholz II. Von der Papierform her, ist die Oberliga-Reserve aus dem Landkreis Diepholz für Achims Zweitvertretung eine machbare Aufgabe. Auswärts hat der Tabellenneunte erst einmal gepunktet – und zwar am 9. Februar beim 29:28 in Haren. Ansosnten gab es für HSG in der Fremde ausnahmslos Niederlagen.