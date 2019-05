Florian Schacht hat mit seinem Team den Klassenerhalt verpasst. (Björn Hake)

Celle. Der Klassenerhalt in der Verbandsliga ist für die SG Achim/Baden II greifbar gewesen: Etwas mehr als 40 Minuten waren im Rückspiel der Abstiegs-Relegation von der Uhr, da hatten die Handballer aus der Weserstadt beim SV Altencelle die 25:28-Niederlage aus dem Hinspiel wettgemacht. Mehr noch: Die Sieben von Trainer Florian Schacht führte nach einem Treffer von Tjark Meyer mit 22:16. Schlussendlich jubelten dann aber doch die Gastgeber aus der Herzogstadt. Angetrieben von mehr als 400 Zuschauern kämpfte sich der SV Altencelle wieder heran. Beim 20:23 (46.) war wieder alles auf null gestellt. Nachdem Tjark Meyer die Gäste beim 26:25 (54.) noch einmal nach vorne geworfen hatte, triumphierte der SV Altencelle mit 31:29 (13:16).

Ob der Sieg für den SV auch tatsächlich den Klassenerhalt bedeutet, hängt davon ab, ob der OHV Aurich und der TuS Vinnhorst als Meister der Oberligen Nordsee und Niedersachsen in den Playoffs den Aufstieg in die 3. Liga schaffen. Für die SG Achim/Baden II geht es nach den beiden Niederlagen zurück in die Landesliga.

Florian Schacht hat im Vorfeld versucht den SV Altencelle auf die falsche Fährte zu locken. Der Coach hatte ein Mixed-Team aus mehren Mannschaften der Spielgemeinschaft zusammengestellt. Neben Bastian Meinken, Noah Dreyer, Jan Mühlbrandt, Erik Schmidt und Malte Meyer aus dem Oberliga-Kader tauchten auch der 43-jährige Tobias Naumann (sechs Tore) und Hendrik Budelmann auf dem Spielbogen auf. Budelmann, der von der Bundesliga A-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt zu den Achimern gewechselt ist, empfahl sich an der Seite von seinem zukünftigen Trainer mit fünf Toren für die Oberliga-Mannschaft. „Das Gros der Truppe ist eine Stunde vor dem Spiel von der Abschlussfahrt von Mallorca in der Halle eingetroffen und hat uns von der Tribüne unterstützt“, schilderte Schacht die Personallage.

Im Spiel selbst habe sein Team nach der Sechs-Tore-Führung den Faden verloren, sagte der Trainer der SG, Florian Schacht: „Es war ein gutes Spiel von uns. Am Ende war die Hypothek aus dem Hinspiel doch zu groß für unsere Allstar-Truppe – nun planen wir mit der Landesliga.“