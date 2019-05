Mit Respekt fährt Florian Schacht mit seiner SG Achim/Baden II in Richtung Nordseeküste. Die Aufgabe bei der HSG Wilhelmshaven II sei eine ganz schwierige, findet der Trainer der Gäste. „Wilhelmshaven ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde, die haben sich in der Rückrunde aus der Abstiegszone bis auf Platz fünf vorgearbeitet“, erläutert der 41-jährige Coach. Da der TV Langen am Dienstag im Nachholspiel bei der HSG Barnstorf/Diepholz II eine 29:39-Niederlage kassiert hat, fahren die Weserstädter tabellarisch gesehen auf einem Relegationsplatz in die Jadestadt. Zwei Punkte würde man noch aus den beiden Spielen gegen die HSG Wilhelmshaven II und den ATSV Habenhausen II benötigen, lautet die Rechnung vom Übungsleiter der Spielgemeinschaft. Probleme personeller Art gibt es keine bei der Oberliga-Reserve, Florian Schacht steht sein kompletter Kader zur Verfügung.

Anpfiff: Sonnabend um 19.30 Uhr in Wilhelmshaven