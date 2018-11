Florian Block-Osmers war im Angriff der SG Achim/Baden einer der wenigen Lichtblicke. (Björn Hake)

Baden. In einer Sache sind sich die beiden Trainer Tobias Naumann und Jörg Rademacher am Freitagabend einig gewesen. Sie meinten beide, dass die Partie zwischen der SG Achim/Baden und der HSG Delmenhorst einen verdienten Gewinner erhalten habe. Naumann war damit aber weniger glücklich. Denn es war nicht sein Team, das sich in der Partie der Handball-Oberliga durchsetzte, sondern die Gäste aus Delmenhorst. Die HSG gewann in der Lahofhalle mit 26:21 (13:9).

Delmenhorst war zwar das bessere Team, aber dennoch mussten die Gäste lange Zeit warten, bis die zwei Punkte auch wirklich gesichert waren. Erst nachdem Frederic Oetken zum 24:21 getroffen und die SG im Gegenzug den Ball ins Aus geworfen hatte, war die Begegnung zugunsten der Rademacher-Sieben entschieden (58.). Der Coach der HSG wäre wahrscheinlich auch recht sauer gewesen, wenn sein Team den Sieg nicht eingefahren hätte. Denn besonders in der ersten Halbzeit waren die Delmenhorster das bestimmende Ensemble. „Daher habe ich auch in der Pause zu meinen Spielern gesagt, dass wir ziemlich dämlich wären, wenn wir noch einen Punkt abgeben würden“, meinte Rademacher. „Ich bin aber sehr zufrieden. Langsam kommen wir in Tritt. Wir mussten auch etwas aus Achim mitnehmen.“ Denn bis zum Jahresende möchte Rademacher mit seinem Team in der Tabelle noch weiter nach oben klettern.

Den jüngsten Gegner hat die HSG nun schon einmal eingeholt. Beide Klubs stehen mit 8:10 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Das war für Tobias Naumann nach der Niederlage allerdings kein Thema. Vielmehr haderte der SG-Coach mit der Angriffsleistung seiner Mannschaft. „Mit der Qualität, die wir in der Offensive gezeigt haben, kann man nicht bestehen“, sagte der Trainer der SG Achim/Baden. Obwohl sein Team insgesamt kein gutes Spiel zeigte, ließ es sich lange Zeit nicht abschütteln.

Es fehlte sogar nicht viel und die Gastgeber hätten den Spielverlauf auf den Kopf gestellt: Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff führten die Gäste mit 20:16. Danach schlug die große Stunde von Achim/Badens Linkshänder Max Borchert. Der junge Rechtsaußen, der für den TV Oyten auch in der Jugend-Bundesliga spielt, traf dreimal in Folge. Plötzlich war der Rückstand der SG auf ein Tor zusammengeschmolzen. Und auch beim 21:23 war noch nicht alles verloren.

In dieser Phase zeigte sich aber, dass die SG Achim/Baden an diesem Freitagabend in der Offensive nicht gut genug waren. Sowohl Kevin Podien als auch Malte Meyer vergaben beste Chancen. Nach diesen beiden Möglichkeiten der SG traf Oetken und leitete damit die Entscheidung ein. Der Spielmacher der HSG war bei den Gästen einer der besten, ein Lob vom Trainer erhielt aber Torhüter Sönke Schröder. Rademacher: „Er ist in überragender Form.“

Bei der SG Achim/Baden stand mit Olaf Sawicki ebenfalls ein starker Keeper im Kasten. Das half jedoch nicht, weil seine Vorderleute ihre Bestform nicht abgerufen haben.