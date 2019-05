Nur Tjark Meyer wird der SG Achim/Baden II im Hinspiel gegen den SV Altencelle fehlen. (Björn Hake)

„Wenn man am Ende der Saison noch die Chance auf den Klassenerhalt bekommt, nachdem man Weihnachten mit zwei Punkten auf der Habenseite gefeiert hat, dann ist das ein Erfolg.“ Für Florian Schacht, den Trainer der SG Achim/Baden II, sind die beiden Partien gegen den SV Altencelle ganz klar zwei Bonusspiele. Seine Mannschaft würde es mit einer „robusten Truppe“ zu tun bekommen, erläutert Schacht. Mit Justin Behr, Benjamin Moritz und Henrik Weimann hat Celle drei Spieler aus den Top 15 der Torschützenliste der Verbandsliga Niedersachsen. „Es ist mir schon ein Rätsel, wie man dann nur auf dem vorletzten Platz einlaufen kann“, erwartet der Coach der Weserstädter zwei enge Partien.

Bis auf Tjark Meyer kann er in der Lahofhalle seinen kompletten Kader aufbieten. Wen er für den privat verhinderten Mittelmann ins Team holt? Er habe da eine Idee, sagt Florian Schacht. Einen Namen will der Polizeibeamte aber nicht verraten. Die SG Achim/Baden II bekommt es mit einem Gegner zu tun, der in dieser Saison 18 Punkte geholt hat. Eingefahren wurden diese allesamt in der heimischen Sporthalle am Hermann-Billung Gymasium, wo die Oberliga-Reserve der SG am Sonntag, 26. Mai, zum Rückspiel antreten muss.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Baden