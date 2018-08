2019 könnte das Stadion zum letzten Mal mit einem Sandboden befüllt werden. Denn wird das Konzept umgesetzt, wird sich das Gesicht des Stadiongeländes verändern. (Christian Walter)

Verden. Spielt die Politik mit und kann die Idee auch finanziell umgesetzt werden, könnte sich das Stadiongelände in Verden ab Ende 2019 intensiv verändern. Die Reiter würden dann nicht mehr das Stadion für ihre Turnier nutzen, dafür aber innerhalb des Rennbahnovals drei neue Turnierplätze samt Sandböden erhalten. Das neue Stadionnutzungskonzept stellte Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann am Donnerstag gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekten Andreas Ackermann im Rathaus der Reiterstadt vor.

Der Hannoveraner Verband hatte im August 2017 eine große Diskussion in der Stadt Verden losgetreten: Damals erklärte Geschäftsführer Werner Schade gegenüber unserer Zeitung, dass der Verband gerne einen permanenten Sandboden im Stadion am Berliner Ring hätte. So sollte die Zukunft von großen Reitturnieren in Verden gesichert werden. Es gab einen ziemlichen Aufruhr in der Sportwelt der Domstadt. Schließlich wollten Leichtathleten und Fußballer den Reitern nicht so einfach weichen. Es machte sich große Skepsis breit. Brockmann kann das Vorgehen des Hannoveraner Verbands jedoch verstehen. „Es hat im Reitsport einen Wandel gegeben. Ein Sandboden bietet den Reitern bessere Bedingungen“, sagte Verdens Bürgermeister am Donnerstag während der Presserunde. „Allerdings ist die mobile Lösung mit großem Aufwand und hohen Kosten verbunden.“

Das Stadion für das Hannoversche Landesturnier und Verden International mit dem weichen Untergrund auszustatten, kostete pro Jahr 70 000 Euro. Für die Jahre 2018 und 2019 wurden dem Hannoveraner Verband immerhin Fördermittel zugesagt. Einen permanenten Sandboden im Stadion sollte es aber nicht geben. Da hatten andere Interessenten ihr Veto eingelegt. Zudem verzichtete der Hannoveraner Verband darauf, eine permanente Lösung für das Rund am Berliner Ring weiter zu verfolgen. Das Thema Sandboden war allerdings nicht vom Tisch. Viele Gespräche wurden in den vergangenen Wochen geführt. Zudem wurden zwei sogenannte Foren mit allen Betroffenen veranstaltet – einmal Ende Mai, einmal am vergangenen Mittwoch. Dort wurde nun das neue Nutzungskonzept für das Stadion, das intensiv erarbeitet worden ist, final besprochen.

Seitdem steht für Brockmann fest: „Es gibt bei diesem Thema nur Gewinner und keine Verlierer.“ Die Skepsis, die vor einem Jahr noch herrschte, sie ist für das Stadtoberhaupt verflogen. Das Konzept sieht unter anderem vor, dass innerhalb des Rennbahnovals drei Reitturnierplätze mit Sandböden entstehen. Zwei Plätze sollen die Größe von 100x70 Metern erhalten, der dritte eine Größe von 100x60 Metern. Um den Platz für die Reiter zu schaffen, muss die Hammerwurfanlage der Leichtathleten verlegt werden. „An den Turnierplätzen kann für Zuschauer mit mobilen Tribünen gearbeitet werden“, sagte Andreas Ackermann. Brockmann versicherte, dass die Interessenvertreter der Reiter von dem Konzept begeistert seien. „Die Zuschauer würden an den neuen Plätzen wesentlich näher an das Geschehen heranrücken. Nach dem zweiten Forum gab es nur glückliche Gesichter. Mit diesem Konzept öffnen wir neue Türen.“ Er sei sicher, dass der Reitsport, der für die Stadt Verden eine so große Bedeutung hat, durch das Konzept für die Zukunft gut aufgestellt sei.

Die große Herausforderung, alle Sportler, die das Stadiongelände nutzen, zufriedenzustellen, sei gemeistert worden. Jedoch mussten auch alle ein wenig zurückstecken. Unter anderem gibt der Rennverein zwei Abschnitte der Rennbahn auf, die sich jeweils quer durch das Oval ziehen – die sogenannten Diagonalen, die für Hindernisrennen benötigt werden. Brockmann: „Man kann sich nur dafür bedanken, dass der Rennverein den Platz hergibt.“

Nun geht das Thema in die Politik. Ziel sei es, dass das Konzept Ende 2019 umgesetzt werden soll. Geht es nach Lutz Brockmann und Andreas Ackermann, soll das neue Stadiongelände im Sommer 2020, wenn die WM der jungen Dressurpferde ihr Comeback in Verden feiert, fertig sein. Erstmals wird sich die Politik am 6. September im Sportausschuss mit dem Thema beschäftigen. Dann wird sicher auch über die Finanzierung gesprochen. Laut Brockmann könnte das Vorhaben 2,5 bis drei Millionen Euro kosten. „Das ist aber nur eine Prognose“, sagt er. Für die Finanzierung soll sich um Fördermittel beworben werden. Die Stadt hofft besonders auf Unterstützung des Landes.