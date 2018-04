Es war ein umkämpftes Derby zwischen der SG Achim/Baden II um Daniel Hoppe (Bild) und der HSG Verden-Aller – mit dem besseren Ende für Hoppes Team. (Björn Hake)

Verden. Derbys sind häufig intensiv geführte Spiele. Das ist am Sonntagmittag beim Aufeinandertreffen zwischen der HSG Verden-Aller und der SG Achim/Baden II nicht anders gewesen. Beide Mannschaften kämpften verbissen um die Punkte. Erfolgreich ist am Ende der Gast aus Achim gewesen. Die SG setzte sich mit 26:24 (14:13) in der Kreisstadt durch. Während die Achimer die Tabellenspitze verteidigten und dem Aufstieg in die Verbandsliga immer näher kommen, haben die Verdener unter Beweis gestellt, dass sie zu Recht den Klassenerhalt in der Tasche haben und somit auch in der neuen Saison in der Handball-Landesliga unterwegs sind.

Obwohl seine Sieben das Heimspiel verloren hatte, sei er mächtig stolz auf seine Mannschaft, sagte HSG-Trainer Sascha Kunze. „Ich denke, dass wir schon einen Punkt verdient gehabt hätten. Aber Achim spielt am Ende clever, wir waren dagegen vorne zu unkonzentriert“, bilanzierte Kunze. „Es war ein schönes Derby. Schade, dass es diese Partie in der neuen Saison nicht mehr geben wird. Denn ich gehe davon aus, dass die SG aufsteigt.“ Karsten Krone, Coach der Achimer Oberliga-Reserve, möchte voreilige Glückwünsche sicher noch nicht annehmen. Denn er weiß ganz genau, dass sein Team in den letzten vier Saisonspielen nichts geschenkt bekommt. Wenn die SG Achim/Baden II jedoch weiterhin die Leistung zeigt, die sie in Verden in der Schlussphase präsentierte, dürfte dem Team der Titel und der Aufstieg kaum noch zu nehmen sein.

Tabellenführer schwankt kurz

Allerdings gerieten die Gäste in der Verdener Realschule im Verlauf der zweiten Halbzeit für eine kurze Zeit ins Schwanken. Nachdem Verden in der 36. Spielminute zum 15:15 ausgeglichen hatte, ging die Kunze-Sieben kurze Zeit später mit 17:16 in Führung. Diesen Vorsprung bauten die Gastgeber sogar bis auf drei Tore aus. In der 45. Minute traf Jannik Rosilius zum 21:18 für die HSG Verden-Aller. Die Achimer blieben aber trotz des Rückstandes ruhig. Das sah man auch Trainer Karsten Krone an. „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren“, sagte der Coach selbstbewusst. Krone sollte sich nicht täuschen. Denn nach dem Drei-Tore-Rückstand fanden die Gäste zurück in die Partie. Angeführt von ihrem starken Spielmacher Max Schirmacher drehte die Spielgemeinschaft die Begegnung wieder. Mit einem 6:0-Lauf stellte die Krone-Sieben auf 24:21 (53.).

Fünf Minuten vor dem Ende des Achimer Laufs sah HSG-Keeper Marten Kante die Rote Karte. Er wollte einen langen Pass ablaufen, foulte dabei aber Achims Torge Wichmann, der sich auf den Weg gemacht hatte, einen Gegenstoß zu laufen. Den Schiedsrichtern blieb keine andere Möglichkeit, als Kante auf die Tribüne zu schicken. „Marten kommt da einfach einen Tick zu spät“, beurteilte Kunze die Szene. „Als Knackpunkt würde ich den Feldverweis jedoch nicht bewerten.“

Vielmehr ist die Klasse des Spitzenreiters dafür verantwortlich gewesen, dass die SG die Punkte bekam. Denn nach dem 24:21 behauptete der Favorit den Vorsprung. Die Verdener kämpften jedoch und suchten stets die Chance, das Derby ein weiteres Mal zu drehen. Es sollte nicht gelingen. „Wir hatten einen Plan, der aufgegangen ist“, sagte Krone. „Wir sind diese schwierige Aufgabe super angegangen. Ich bin sehr zufrieden.“ Das war auch Kunze – trotz der Niederlage.