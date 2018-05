Rafael Czichos (blaues Trikot) hat Holstein Kiel auch in der Relegation als Kapitän auf das Feld geführt. Durchgesetzt haben sich aber Maximilian Arnold und der VfL Wolfsburg. (DPA)

Rafael Czichos: Ja, das kann man nun besser. Als der Schiedsrichter das Spiel am Montag abgepfiffen hat, kam vieles zusammen: die Niederlage an sich, aber auch viele andere Dinge. Man spürt schon, dass man solche Sachen nicht jeden Tag erlebt. Die Stimmung war einmalig. Auch in Wolfsburg hatten uns schon unheimlich viele Fans begleitet. Wenn ich allein daran denke, wie viele Ticket-Wünsche mich erreicht haben. Meine Familie und viele Freunde haben mich sowohl in Wolfsburg als auch im Rückspiel in Kiel begleitet und unterstützt. Das war schon Wahnsinn!

Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Ich habe mich bei der Standardsituation mit allem, was ich hatte, in den Ball geworfen. Womit ich ihn dann ins Tor gedrückt habe, kann ich gar nicht sagen.

Natürlich ist man vor allem im ersten Moment enttäuscht, weil ich auch der Meinung bin, dass wir im Rückspiel den Sieg verdient gehabt hätten. Aber wenn der Gegner beide Partien für sich entscheidet, dann bleiben er wohl auch zu Recht Bundesligist. Man muss klar festhalten, dass wir die Relegation in den ersten 60 bis 70 Minuten in Wolfsburg verloren haben.

Respekt sicherlich. Wir haben dort zu Beginn nicht das gespielt, was wir können und die Unsicherheit zu spät abgelegt. Zum Ende des Hinspiels und im gesamten Rückspiel haben wir selbstbewusster agiert und gezeigt, was möglich gewesen wäre.

Es ist die Geschlossenheit. Was wir hier in den letzten zwei Jahren erlebt haben, dass kennt im Profitum wohl kaum jemand von uns. Wir waren eine eingeschworene Truppe ohne große Quertreiber. Hinzu kommt, dass wir die Spielidee des Trainers aufgesaugt und zu jeder Zeit konsequent umgesetzt haben.

Ich hoffe es. Das ist mein großer Traum. Ich habe mich Schritt für Schritt weiterentwickelt und bin an meinen Aufgaben gewachsen. In meinem letzten Jahr in Erfurt habe ich gemerkt, dass es klappen kann. Mit besseren Leistungen wächst dann auch das Selbstbewusstsein. Wenn man dann noch das totale Vertrauen der Mitspieler und natürlich des Trainers spürt, dann hilft das enorm. Ich möchte unbedingt meine Grenzen ausloten und irgendwann meinem Sohn Ben sagen können: Dein Papa hat mal in der Bundesliga gespielt.

Dass ich eine spezielle Verbindung zum Trainer habe und wir gut zusammenarbeiten, ist unbestritten. Klar habe ich auch Lust auf neue Herausforderungen. Ich bin 28 Jahre alt und habe noch einige Fußballjahre vor mir. Da muss ich schauen, was für meine Karriere der beste Schritt ist. Derzeit wird viel gesprochen. Ich lasse das mal auf mich zukommen.

Ich weiß durchaus, was ich an Kiel habe. Der Verein und speziell die Fans in Kiel haben mir so viel gegeben, das werde ich ohnehin niemals vergessen. Holstein hat einen tollen Weg hinter sich, steht nun aber vor einem Umbruch. Da muss man schauen, wie es allgemein weiter geht. Ich genieße nun erst mal meinen Urlaub mit meiner Familie und werde die Eindrücke nach und nach verarbeiten und auf mich wirken lassen.

Zur Person

Rafael Czichos (28)

ist Ottersberger und Kapitän der Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel. Hinter ihm liegen aufregende Tage. Erstmals erlebte er die Besonderheit einer Relegation. Letztendlich reichte es für Kiel gegen den Bundesligisten vom VfL Wolfsburg nicht zum Aufstieg ins Oberhaus. Nach der verpassten Chance, in die Bundesliga aufzusteigen, hat bei Czichos die Planung der Zukunft begonnen.