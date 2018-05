Gegen Lohberg hatte Nils Pohlner keinen Grund, sich zu ärgern. Denn sein TSV Dörverden gewann mit 5:0. (Björn Hake)

Dörverden. Allein in der Fußball-Kreisliga mussten in dieser Saison mehr als ein Dutzend Spiele wegen der schlechten Platzverhältnisse zu Beginn der Frühjahrsrunde abgesetzt werden. Die letzte Nachholpartie wurde nun am Mittwochabend ausgetragen. Der TSV Dörverden feierte dabei einen 5:0 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Lohberg.

„Das Ergebnis täuscht über den wahren Spielverlauf hinweg. Lohberg hatte vor der Pause wesentlich mehr vom Spiel und hatte sich dadurch eigentlich auch eine Führung verdient“, sagte Nils Pohlner. Dörverdens Spielertrainer durfte sich bei seinem Keeper Christopher Senff bedanken, dass seine Mannschaft ohne Gegentreffer blieb und dank des Tores von Erhard Dubs (30.) sogar mit einer 1:0-Führung in die Kabine ging.

In Halbzeit zwei entschied Bastian Deke die Partie, als er nach einem Pass von Nils Deke zum 2:0 traf (60.). Paul Gauert (65.), Bastian Deke (67.) und Sebastian Göhner, der zehn Minuten vor Schluss einen Foulelfmeter verwandelte, waren die weiteren Torschützen.