Leonie Heinze fährt mit ihrer Mannschaft vom TV Sottrum I Ende März zur Deutschen Meisterschaft nach Waiblingen. (Björn Hake)

Berlin. Die Bundeshauptstadt ist jetzt Schauplatz des Saisonfinals in der Prellball-Bundesliga Nord gewesen. Sowohl die Männer als auch die Frauen traten zum gemeinsamen Abschluss der Spielzeit 2018/2019 an. Auch die Mannschaften des TV Sottrum und des TV Baden haben in Berlin um wichtige Punkte gekämpft. Es ging für einige Vereine zum Ausklang noch einmal um viel. Besonders die Vergabe der Tickets für die Deutsche Meisterschaft stand im Fokus.

Der TV Sottrum wurde in Berlin von vier Mannschaften vertreten, drei bei den Frauen und eine bei den Männern. Für Letztere sollte der finale Spieltag nicht gut verlaufen. Lediglich einen Sieg gegen den späteren Absteiger SV Werder Bremen (36:31) holte das Team mit Felix Schmidt, Torben Peters, Anatoli Schmidt, Tim Olsen und Nico Voss. Die restlichen Begegnungen gingen allesamt verloren. Aufgrund der Leistungen an den vorherigen Spieltagen hatten die Sottrumer Männer aber nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Sie schlossen die Saison auf Rang acht in dieser Zwölferstaffel ab.

Besser lief es bei den Frauen: Gleich zwei Teams des TVS haben in Berlin endgültig das Ticket für die Deutsche Meisterschaft gelöst. Der TV Sottrum I mit Leonie Heinze, Verena Ehlert und Annika Freymuth sowie Laura Ehlert, die Karoline Schmitt ersetzte, wird im März bei der DM die Chance haben, seinen Titel zu verteidigen.

Und auch die Spielgemeinschaft TV Sottrum/MTV Wohnste (WoSos) tritt im schwäbischen Waiblingen bei der Endrunde an. In Berlin gewann der TV Sottrum I noch einmal alle Partien und beendete die Bundesliga-Saison auf Platz eins, hinter dem Dauerrivalen MTV Eiche Schönebeck. Die WoSos finden sich in der Abschlusstabelle hingegen auf Rang vier wieder. Der TV Sottrum II überzeugte am finalen Spieltag ebenfalls noch einmal. Nach einem harten Abstiegskampf sprang für die Mannschaft Rang acht heraus.

Volker Heinze, Trainer und Prellball-Chef beim TV Sottrum, war mit dem Resultaten der vier Mannschaften sehr zufrieden. „Wir haben unsere bisherigen Saisonziele erreicht. Es wurden zwei Teams zur Deutschen Meisterschaft durchgebracht, und die anderen hatten mit dem Abstieg nichts mehr zu tun“, freute sich Heinze über das Abschneiden.

In Waiblingen wird aber nicht nur der TV Sottrum aufschlagen, sondern auch der TV Baden. Die erste Frauen-Mannschaft des TVB löste das DM-Ticket ebenfalls. Für Ann-Kristin Bick, Janina Bohling, Tabea Fieweger, Madeline Hendrian und Tabea Schmidt ging es in Berlin noch einmal um alles. Schlussendlich fuhr das Team drei Siege ein. Diese Ausbeute reichte dem TV Baden I, um Platz fünf abzusichern, der in diesem Jahr zur DM-Teilnahme berechtigt. „Wir hoffen, dass wir bei der DM einen guten Platz erreichen“, sagte Badens Pressewartin Isabell Abelmann. Im Jahr 2018 wurde das Team bei der Endrunde Sechster. Für den TV Baden II, der in Berlin mit Christine Behrens, Melanie Hellmich, Iris Mansch-Kalinowski, Christine Trillhase und Denise Schönhoff antrat, ist die Saison beendet.

Die routinierte Mannschaft belegt in der Abschlusstabelle der Bundesliga Nord den siebten Rang. Darüber hinaus gab das Team in der Hauptstadt seine Abschiedsvorstellung. Abelmann: „Es will in der kommenden Saison nicht mehr in dieser Liga spielen.“