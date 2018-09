Niclas Tiedemann hatte für Langwedel eine gute Chance, um zu treffen. Doch der Pfosten stand im Weg. (Björn Hake)

Der FSV Langwedel-Völkersen muss in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 weiterhin auf den zweiten Saisonsieg warten. Trotz Überlegenheit setzte es für die Kicker vom Burgbad am Sonntag die nächste Niederlage. Das Heimspiel gegen den Heeslinger SC II ging knapp mit 0:1 (0:0) verloren. Mit drei Punkten auf dem Konto sind die Langwedeler aktuell Tabellenelfter.

FSV-Trainer Emrah Tavan ärgerte sich nach der Partie. Nicht wegen der Leistung, die seine Mannschaft auf den Platz gebracht hatte, sondern aufgrund des Resultats. "Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt", sagte Tavan. "Heeslingen war ein guter Gegner. Aber wir waren überlegen. Der Fußballgott war aber nicht auf unserer Seite." Die Gastgeber erspielten sich vor allem in der zweiten Halbzeit eine Reihe guter Torchancen. Das Problem war allerdings: Sie wurden nicht genutzt. "Da war auch ganz viel Pech dabei", ärgerte sich Emrah Tavan. "Auch in der ersten Halbzeit haben wir ordentlich gespielt. Wir waren in Durchgang eins aber nicht zwingend genug." Die wohl beste Möglichkeit hatten die Langwedeler kurz nach dem Seitenwechsel. In der 49. Spielminute kam Niclas Tiedemann zum Abschluss. Er traf aber nicht ins Tor, sondern den Pfosten. Der Abpraller landete bei Artur Pfannenstil. Der Neuzugang traf ebenfalls nur das Aluminium. Im direkten Gegenzug schoss die Oberliga-Reserve aus Heeslingen dann das Tor des Tages. Die Gäste schlugen einen langen Ball nach vorne. Die Kugel kam bei Arouna Joel Ahizi an. Der HSC-Spieler überwand FSV-Keeper Moritz Nientkewitz (51.) – 0:1.

Der FSV Langwedel-Völkersen zeigte sich aber nicht lange geschockt. Er spielte weiterhin gut nach vorne und kam zu weiteren Chancen. Die nächste hundertprozentige hatte in der 81. Spielminute Justin Schmidt. Er wurde im Strafraum von Hermann Babe mustergültig bedient. Doch Schmidt traf den Ball nicht. "Normalerweise macht Justin den rein", war sich Emrah Tavan sicher. Und so retteten die Gäste ihren knappen Vorsprung schließlich über die Zeit. "Die Mannschaft hat Gas gegeben und den Sieg gewollt. Spielerisch waren wir besser, hatten aber eben leider kein Glück", haderte Emrah Tavan.

Mittwoch kommt der VSK

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt der Tavan-Elf nun nicht: Denn bereits am Mittwochabend (Anpfiff um 19.30 Uhr) steht das nächste Heimspiel an. Langwedel empfängt den VSK Osterholz-Scharmbeck. "Das wird ein dickes Brett, das wir bohren müssen. Aber wenn wir spielerisch so weitermachen, dann werden wir uns auch belohnen", sagte Trainer Tavan.