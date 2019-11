Jasmin Johannesmann erwies sich gegen den BV Garrel als sichere Siebenmeterschützin: Achtmal war Oytens Kreisläuferin vom Strich erfolgreich. (Björn Hake)

Der TV Oyten II hat im Oberliga-Heimspiel gegen den BV Garrel eine gute Partie abgeliefert und dem ungeschlagenen Spitzenreiter alles abverlangt. Am Ende sind die Handballerinnen von Trainer Jens Dove nur ganz knapp an einer Überraschung vorbei geschrammt. Nach einer 22:17-Führung der Drittliga-Reserve in der 43. Spielminute ging die Partie am Ende noch mit 27:26 (15:15) an die Gäste aus dem Oldenburger Münsterland.

Jens Dove hatte gehofft, dass seine Mannschaft dem Tabellenführer Paroli bieten würde. Das tat sie dann auch. Am Ende, analysierte der in Fredenbeck wohnende Trainer des TVO, habe seine Sieben in ihrer stärksten Phase zwischen der 15. und 45. Minute zu viel Kraft gelassen. Dove: „Am Ende war es bei uns nur noch Standhandball. Auch einige Wechsel haben nicht mehr geholfen.“ Zufrieden zeigte sich der 37-Jährige dennoch mit der Vorstellung seiner Truppe. Man habe gezeigt, sagte Jens Dove, dass man gegen die Großen der Liga mithalten könne.

Zunächst hatte es in der Pestalozzihalle so ausgesehen, als würden die Gäste früh ihrer Favoritenrolle gerecht werden. 18. Minuten waren gespielt, da lag der BV mit fünf Toren vorne. Melanie Fragge hatte für den Absteiger aus der 3. Liga getroffen. Dann folgte die von Jens Dove eingangs erwähnte starke halbe Stunde seiner Sieben. Beim 10:12 (22.) durch Sabine Peek war der Rückstand auf zwei Tore geschrumpft, Nina Schnaars brachte den TVO 45 Sekunden vor der Pause erstmals in Führung (15:14).

Nach Wiederanpfiff machte Oytens Zweitvertretung bis zum 22:17 dort weiter, wo sie vor dem Seitenwechsel aufgehört hatte. Beim 23:23 durch Garrels Lisa Noack war die Luft dann allerdings raus bei den Gastgeberinnen. Apropos Lisa Noack: Die Linkshänderin des BV sah in der Schlussphase nach einem heftigen Stoß gegen Jahne Wendt von den Schiedsrichtern die Blaue Karte. Der torgefährlichen Rückraumrechten (59 Tore in acht Spielen) droht nun eine Sperre.

Derweil traf für den TV Oyten II ein Trio am besten aus dem Feld heraus: Für Mirja Meinke, Jana Stoffel und Málin Ankersen wurden jeweils vier Tore notiert. Als sichere Siebenmeterschützin erwies sich Jasmin Johannesmann. Achtmal war Oytens Kreisläuferin vom Strich erfolgreich.