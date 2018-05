Emrah Tavan (vorne) und sein FSV Langwedel-Völkersen haben dem Spitzenreiter aus Verden einen Dämpfer verpasst. (Björn Hake)

Mit einer Überraschung ist das Kreisderby zwischen dem FSV Langwedel-Völkersen und dem FC Verden 04 zu Ende gegangen. Dank einer starken kämpferischen Leistung bezwangen die Gastgeber den hohen Favoriten nicht unverdient mit 3:2 (3:1). Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga ließ von Beginn an die richtige Einstellung vermissen und wurde von den Platzherren früh bestraft.

Schon nach fünf Spielminuten setzte Daniel Throl zu einem Solo an. Nachdem er mehrere Verdener stehen gelassen hatte, wurde Throl im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst – 1:0. Verden zeigte sich geschockt und bekam wenig später den nächsten Tiefschlag. Nach tollem Zuspiel von Bastian Heimbruch tauchte Faruk Senci frei vor Verdens Schlussmann Stefan Wöhlke auf – 2:0 (12.).

Der souveräne Tabellenführer spielte weiterhin uninspiriert und probierte es überwiegend mit langen Bällen, die aber allzu oft wirkungslos verpufften. Der FSV Langwedel-Völkersen kämpfte hingegen um jeden Ball und zeigte sich extrem bissig in den Zweikämpfen. Vor dem Verdener Tor agierten die Gastgeber darüber hinaus eiskalt: Niclas Tiedemann schoss einen direkten Freistoß über die Mauer hinweg ins Tor und erhöhte auf 3:0 (20.). „Die ersten 30 Minuten von uns waren ganz schlimm. Bei allen Gegentoren haben wir kräftig mitgeholfen, obwohl ich in der Besprechung vor genau diesen Situationen gewarnt hatte“, fand FC-Trainer Sascha Lindhorst klare Worte.

Lindhorst ist maßlos enttäuscht

Erst in der 33. Minute sendete Patrick Zimmermann mit einem harmlosen Rechtsschuss ein erstes Lebenszeichen. Fünf Minuten später verfehlte ein Schuss von Kapitän Mirco Temp sein Ziel nur knapp. Das Anschlusstor sollte dennoch vor dem Pausenpfiff erfolgen. Nach einem Foulspiel an Frederik Bormann verwandelte Maximilian Schulwitz den Strafstoß zum 1:3 (40.). Er schoss das Spielgerät genau unter die Latte.

Nach dem Seitenwechsel schienen die Gäste auf dem richtigen Weg. Schulwitz verpasste zwei gute Gelegenheiten und bei einem deutlichen Foulspiel von Langwedels Sedat Tavan am eingewechselten Amer Özer blieb die Pfeife von Schiedsrichter Calvin Dieckhoff stumm (57.). Anschließend verfiel der FC Verden 04 aber wieder in sein altes Muster. Die Bälle wurden überwiegend lang nach vorne geschlagen. „Dass dem Gegner heute kein anderes Mittel einfällt, hat mich schon überrascht“, erklärte FSV-Coach Dariusz Sztorc und ergänzte:"Wir haben aber auch überragend gearbeitet. Irgendwann konnte man nur merken, dass uns so langsam die Kraft ausgeht.“

Doch auch daraus schlug das Team von Lindhorst kein Kapital. Das eine oder andere Mal brachen die Gäste auf der Außenbahn durch. Doch entweder fand der letzte Pass keinen Abnehmer oder aber der Schuss wurde von der FSV-Abwehr geklärt. Neun Minuten vor dem Ende versprang Maximilian Schulwitz bei der letzten großen Gelegenheit der Ball. Zu allem Überfluss beendete der FC das Spiel in Unterzahl, da sich Amer Özer zu einer Tätlichkeit gegen Bastian Heimbruch hinreißen ließ (83.). Mit dem Schlusspfiff verkürzte Philipp Breves noch auf 2:3. Der Innenverteidiger verwandelte einen Freistoß. „Das Spiel haben wir in den ersten 30 Minuten verloren, aber auch von der zweiten Hälfte bin ich maßlos enttäuscht. Da hatte ich viel mehr erwartet. Vielleicht war die Niederlage in der Endphase der Saison noch einmal ein Hallo-Wach-Effekt, auf den ich aber gut hätte verzichten können“, resümierte Lindhorst.