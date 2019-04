Knapp fünf Jahre lief Marcel Wrede für den TSV Daverden auf. In dieser Spielzeit spielt er mit dem TV Oyten eine gute Saison. (Björn Hake)

Oyten/Daverden. Erst einmal muss Marcel Wrede lachen. Soeben wurde er gefragt, ob es ihm wehtun würde, wenn er seinem alten Klub mit seinem aktuellen im Aufstiegsrennen der Handball-Landesliga ein Bein stellen würde. „Das ist wirklich eine gute Frage“, sagt er nach kurzer Überlegungszeit. Eigentlich habe sich der Linkshänder des TV Oyten vor dem Heimspiel gegen seinen Ex-Verein TSV Daverden darüber noch keine Gedanken gemacht. „Fakt ist aber, dass ich jetzt für Oyten spiele und nicht mehr für Daverden. Und natürlich ist es der Sinn eines jeden Spiels, das man dies auch gewinnen will“, sagt Wrede schmunzelnd. „Sonst würde ich doch keinen Sport machen. Aber natürlich wünsche ich mir, dass der TSV Daverden am Ende der Saison in die Verbandsliga aufsteigt.“

Am Freitagabend in Oyten könne der Spitzenreiter aber keine Hilfe vom TVO erwarten – und auch nicht von Marcel Wrede: „Schließlich will man immer mit dem Team punkten, für das man spielt.“ Wrede, der selbst knapp fünf Jahre das grün-weiße Trikot des TSV trug, erinnert sich aber gerne an die Zeit in Daverden zurück. Und die Verbundenheit zu seinem Ex-Klub ist auch jetzt noch groß. Der selbstständige Marcel Wrede gehört zum Sponsorenpool des TSV Daverden. „Ich hatte dort eine so schöne Zeit. Das hat auch etwas mit zurückgeben zu tun“, erklärt der Rückraumspieler sein Engagement.

Eine „schöne Saison“ mit dem TVO

Aufgrund der Verbundenheit beobachtet Marcel Wrede das Geschehen beim TSV Daverden genau. Und was die Grün-Weißen in dieser Saison leisten, beeindruckt auch den erfahrenen Handballer. „Dass die Daverdener mit viel Tempo spielen und jede Menge Tore erzielen, das wundert mich kaum“, sagt er. Die Sieben von TSV-Trainer Ingo Ehlers ist die absolute Tormaschine der Landesliga. Der Tabellenführer hat in 21 Saisonspielen 752 Tore erzielt. Daverden ist die einzige Mannschaft, die die 700-Tore-Marke geknackt hat.

Doch da ist noch ein Bereich, der Marcel Wrede schon ein wenig verwundert und auch zum Staunen bringt. „Dass Daverden in dieser Spielzeit eine solch gute Deckung spielt, damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet“, sagt er. „Da hat Ingo Ehlers gute Arbeit geleistet.“ Daverden hat mit 514 Gegentreffern die zweitbeste Abwehr der Landesliga. In dieser Wertung steht Marcel Wrede mit dem TV Oyten auf Rang eins. 479 Tore musste der TVO hinnehmen, allerdings haben Wrede und Co. ein Spiel weniger absolviert. „Schon damals, als ich noch in Daverden gespielt habe, waren wir im Angriff stark. Dafür haben wir uns dann aber in der Abwehr zu viele Pausen gegönnt“, sagt Marcel Wrede schmunzelnd.

Schwächere Spiele in der Defensive leistet sich der Linkshänder mit dem TV Oyten hingegen kaum. Auch die gute Deckung ist ein Grund dafür, dass das Saisonziel längst erreicht ist. Die Oytener hatten vor Beginn der Serie erklärt, eine ruhige Saison spielen zu wollen. Daraus ist sogar ein bisschen mehr geworden. Derzeit steht der TVO auf Rang fünf. „Dabei war in den letzten Jahren doch ziemlich viel Rummel in Oyten, was Trainergeschichten betrifft“, sagt Wrede, der sich im vergangenen Sommer den Blau-Roten angeschlossen hat. Dass man nun eine „schöne Saison“ spielt, habe für Wrede mehrere Gründe. Zum einen leisten laut des Linkshänders die beiden Trainer Jürgen Prütt und Thomas Cordes gute Arbeit. „Und es zahlt sich aus, dass die A-Jugendlichen mit uns trainieren und in den Spielen dabei sind“, findet Wrede.

In der neuen Saison wird der TV Oyten dann von Lars Müller-Dormann gecoacht. Und auch da käme eine alte Verbindung auf Marcel Wrede zu: „Ich habe damals, als ich aus der Jugend kam, noch zwei Jahre mit Lars in Bremen-Ost zusammengespielt.“ Eine finale Entscheidung, ob er in Oyten weitermacht, habe er zwar noch nicht getroffen, „wenn ich mich aber nicht verletze, dann würde ich sehr gerne noch eine Saison dranhängen.“