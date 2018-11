Jochen Würdemann ist eine zuverlässige Größe beim TSV Bierden. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen mischt er gerade die Landesliga auf. (Björn Hake)

Bierden/Wunstorf. In der Landesliga 2 mausern sich die Volleyballer des TSV Bierden immer mehr zum Spitzenteam. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Isserstedt, die als Aufsteiger eigentlich nur den Klassenerhalt im Visier hatte, scheint zu mehr fähig zu sein. Nach sechs Spieltagen hat sich der TSV auf den zweiten Platz gespielt: Dieser Rang würde zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen. „Unser Neuzugang Jörn Behnken bringt mehr Power rein. Wir haben uns alle gesteigert“, analysierte Bierdens Volleyballer Jochen Würdemann. Zuletzt besiegte der TSV den besser eingeschätzten Verbandsliga-Absteiger Vareler TB mit 3:1.

Der TV Verden indes kämpft in der Landesliga 4 um den Ligaverbleib. Die Punkte hierfür muss der TVV jedoch woanders als in Wunstorf holen: Beim Tabellenführer unterlag der chancenlose Siebte mit 0:3.

TSV Bierden - Vareler TB 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:17): Im Achimer Ortsteil fand ein „Duell auf Augenhöhe“ statt, meinte TSV-Volleyballer Jochen Würdemann. Demnach bot der Vareler TB Paroli, wies unter anderem im dritten Satz seine Qualitäten nach. Dennoch erarbeitete sich der Gastgeber über das gesamte Spiel hinweg eine Überlegenheit. „Wir haben dominiert. Es war ein super Spiel von uns: Wir haben schön gekämpft und eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt“, berichtete Würdemann. Als ausschlaggebend betrachtete er die Besetzung, die bei Bierden ausgeglichener sei. „Der sechste Mann beim Gegner fiel von seiner Leistung her etwas ab. So etwas merkt man im Volleyball“, meinte er. Den dritten Satz würde er nicht nur der Stärke des Gegners zuschreiben. „Es gibt oft einen kleinen Spannungsabfall, wenn man mit 2:0 führt“, so Würdemann. Ein Extra-Lob verteilte er an den eingewechselten Jürgen Birich. Mit starken Aufschlägen holte er im vierten Satz mehrere Punkte hintereinander und nahm so entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis. „Er hat seine Aufgabe sehr gut gemeistert“, schilderte Würdemann.

TuS Wunstorf - TV Verden 3:0 (25:6, 25:17, 25:14): Dem TV Verden war schon vor dem Spiel klar, dass er beim Spitzenreiter TuS Wunstorf einer Niederlage nur schwer würde ausweichen können. „Wir waren nicht in Bestbesetzung und nur mit sechs Leuten da. Wenn wir einen Satz gewonnen hätten, wären wir mehr als zufrieden gewesen. Mehr wäre ja fast schon ein Wunder gewesen“, berichtete TVV-Volleyballer Rainer Holzem. Im zweiten Satz schnupperte die Verdener Mannschaft – die unter anderem auf Hauptangreifer Rico Ahrendt verzichten musste – ein wenig an einem Satzsieg. Letztlich waren aber die Unterschiede zwischen den beiden Teams zu groß. „Wunstorf spielt guten Volleyball. Wir hatten keine Chance und waren im ersten Satz gar nicht auf dem Feld“, bilanzierte Holzem. Er ist sich aber auch sicher, dass Verden bei guter Personalsituation gegen Wunstorf mithalten könne. „Sie sind zu knacken und keine Übermannschaft. Man hat ab und zu gesehen: Wenn man sie unter Druck setzt, dann haben sie Probleme“, urteilte Verdens Volleyballer.