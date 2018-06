Karsten Krone durfte mit den Männern der SG Achim/Baden II den Aufstieg in die Verbandsliga feiern. (FOTOS: Björn Hake)

Fünf Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet waren in der Saison 2017/2018 in der Handball-Landesliga der Männer unterwegs. In der kommenden Spielzeit werden es nur noch drei sein. Der TV Sottrum ist abgestiegen, die SG Achim/Baden II hat dagegen die Klasse nach oben verlassen und spielt künftig in der Verbandsliga Nordsee. In der Frauen-Landesliga hat sich die Anzahl an Mannschaften aus dem Kreis Verden ebenfalls verringert, weil der TSV Morsum den Klassenerhalt verpasst hat. Auffällig ist zudem: Bei fast allen Mannschaften gibt es zur neuen Spielzeit eine Veränderung auf der Trainerbank. Im zweiten Teil unseres Rückblicks schauen wir auf die sieben Teams, die in den Landesligen Erfolge und Enttäuschungen erlebt haben.

Landesliga Männer

Lange Zeit hatte sich in der Liga ein Vierkampf um die Meisterschaft angedeutet. Doch am Ende machten mit dem VfL Fredenbeck III und der SG Achim/Baden II doch nur zwei Teams den Titel unter sich aus. Am finalen Spieltag trafen die beiden Kontrahenten im direkten Duell aufeinander. Meister wurde Fredenbeck. Das störte aufseiten der Achimer jedoch niemanden. Denn das eigentliche Saisonziel hatte die von Karsten Krone bereits eine Woche zuvor geschafft – und zwar den Aufstieg in die Verbandsliga. Fünf lange Jahre hatte der Klub auf die Rückkehr in die fünfte Liga gewartet.

Und die Krone-Sieben war ein mehr als verdienter Aufsteiger. Die SG hat während der Saison kaum Schwächen offenbart. Zudem hat sie die Konkurrenz im Aufstiegsrennen zu Hause fast immer im Griff gehabt. Sowohl der TSV Daverden als auch der spätere Meister aus Fredenbeck wurden in der Badener Lahofhalle deutlich bezwungen. Nur dem VfL Horneburg, der in der Abschlusstabelle Rang drei belegte, war es gelungen, die Festung im Badener Osten einzunehmen.

In der höheren Klasse wird die SG mit einer leicht veränderten Truppe auflaufen. Denn es gibt einen kleinen Umbruch im Team. Mit Benjamin Janssens, Tim Borm, Daniel Hoppe und Florian Schacht muss Krone in Zukunft ohne vier erfahrene Spieler auskommen. Das macht die Aufgabe, den Klassenerhalt einzutüten, wahrlich nicht einfacher für die SG Achim/Baden II.

Aufgestiegen wäre auch der TSV Daverden gerne. Doch die Rückkehr gelang nicht, weil der Kader ganz einfach zu klein gewesen ist. In der entscheidenden Phase ging den Grün-Weißen die Luft aus. Spätestens nach der Pleite beim VfL Horneburg war der Traum von der Verbandsliga ausgeträumt. Dabei hatte der TSV um seinen nunmehr Ex-Coach Thomas Panitz immer wieder gezeigt, dass er durchaus das Zeug zum Aufstieg gehabt hätte. So müssen die Daverdener ab dem Sommer einen neuen Anlauf nehmen.

Das tut der Klub dann mit einem anderen Trainer: Denn Panitz hat sich nach neun Jahren verabschiedet. Er widmet sich demnächst einer neuen Aufgabe und coacht die SG Arbergen-Mahndorf in der Landesklasse. Die Grün-Weißen werden hingegen von Ingo Ehlers übernommen. Der in Blender lebende Trainer geht mit einer verjüngten Mannschaft an den Start, die besonders mit Tempo-Handball auf sich aufmerksam machen dürfte.

Einen Wechsel auf der Trainerbank gibt es auch beim TV Oyten. Nach nur einem Jahr hat Frank Janzen die „Vampires“ wieder verlassen. Er hat den TVO in seiner Saison in der Landesliga zum anvisierten Klassenerhalt geführt. Die Spielzeit beendete die Janzen-Sieben in der 14er-Staffel auf dem elften Platz. Der Vorsprung auf die Abstiegszone betrug immerhin fünf Punkte. Insgesamt spielte Oyten keine berauschende Saison, hat aber seine Ziele erreicht.

Künftig wird das Team von dem Gespann Thomas Cordes/Jürgen Prütt trainiert. Doch das ist nicht einzige Neuerung. Die männliche A-Jugend und die Erste Herren sollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Cordes und Prütt wollen beiden Teams eine gemeinsame Spielphilosophie verpassen. So soll den Talenten der Sprung vom Jugend- in den Seniorenbereich erleichtert werden.

Bereits während der Spielzeit wurde hingegen beim TV Sottrum der Trainer ausgetauscht. Norbert Kühnlein trat Mitte April zurück. Kurz zuvor hatte er beim Wieste-Klub bereits sein Amt als Spartenleiter abgegeben. Für Kühnlein übernahm Andreas Pott das Team. Er konnte der Mannschaft im Schlussspurt der Saison aber kein neues Leben mehr einhauchen. Der Abstieg wurde am vorletzten Spieltag mit einer Niederlage bei der SG Achim/Baden II endgültig besiegelt. Nun steht ein Neustart in der Landesklasse an. Der Abstieg des TVS hatte sich jedoch schon wesentlich früher angedeutet. Im Grunde stand schon vor der Saison fest, dass es ein ganz schwieriges Jahr für die Roten werden würde. Die Bilanz beim eigenen Autohaus-Cup fiel bereits sehr ernüchternd aus. Lediglich gegen die HSG Bruchhausen-Vilsen behaupteten sich die Gastgeber und wurden am Ende Vorletzter. Trauriger Höhepunkt sollte während des Turniers die angesetzte Partie gegen die SG Achim/Baden II, denn sie wurde gar nicht erst ausgetragen. Sottrum bekam keine Mannschaft zusammen. Der Eindruck, dass es für das Team nur ums Überleben in der Liga gehen würde, sollte sich schließlich bewahrheiten.

Bei der HSG Verden-Aller setzt man nicht auf einen neuen Trainer. Sascha Kunze geht bei den Domstädtern bald in sein zweites Jahr. Es hätte auch überhaupt keinen Grund gegeben, auf der Trainerposition etwas zu verändern. Der Aufsteiger spielte eine tolle Serie. Mit 23:29 Punkten lief die HSG auf Rang acht ein. Den heimlichen Wunsch auf einen einstelligen Tabellenplatz konnten sich die Kreisstädter somit erfüllen. Auch in der neuen Spielzeit dürfte es für das Kunze-Team vornehmlich darum gehen, möglichst frühzeitig den Klassenerhalt perfekt zu machen. Bekanntlich ist das zweite Jahr nach dem Aufstieg das schwierigere. Um sich auch ein drittes Jahr in der Landesliga zu halten, hat Kunze bereits die ersten neuen Spieler an Land gezogen: Bastian Bormann, Glenn Rades und Lars Koröde sollen die HSG verstärken. Ganz ohne Abschied verlief die Saison dann aber auch nicht in Verden. So muss der Klub mit Jonah Klimach eines seiner Talente abgeben. Der Rückraumspieler schließt sich dem TSV Daverden an.

Landesliga Frauen

In Daverden wird schon bald Martin Eschkötter des Öfteren zu sehen sein. Denn er trainiert demnächst die erste Frauen-Mannschaft. Eschkötter kommt vom TSV Morsum. Für die Blau-Weißen endete die Saison währenddessen tragisch. Sie mussten sich nicht nur von ihrem Trainer, sondern auch von der Landesliga verabschieden. Weil der TuS Komet Arsten in der Relegation den Sprung in die Oberliga Nordsee verpasst hatte, wurde Tabellenplatz zehn zu einem weiteren Abstiegsplatz. Auf jenem zehnten Rang hatte die Eschkötter-Sieben die Saison beendet. Dabei waren die Morsumer bereits mit Zurückhaltung in die Serie gestartet. Ein einstelliger Tabellenplatz sollte es aber schon werden. Dass es den TSV Morsum im Abstiegskampf dann erwischen würde, damit war jedoch nicht zu rechnen. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Oberliga im Jahr 2014 geht es nun in die Landesklasse. Den Neuanfang in dieser Liga gehen die Frauen von der linken Weserseite mit Timo Lüthje als Trainer an.

Das Wort Abschied spielte auch beim TV Oyten III eine Rolle. Auch bei der routinierten Mannschaft gibt es einen Wechsel auf der Kommandobrücke. Das Trainerduo Eva Schmidt/Isabel Schacht ist beim TVO nun Geschichte. Der Aufwand wurde den beiden Frauen einfach zu groß. Mit Manuela Kirst, Karen Haase, Maike Röpke, Imke Hidde und Madina Zakarneh stehen zudem fünf Spielerinnen nicht mehr zur Verfügung. Den Posten des Trainers hat der Verein jedoch schon wieder besetzen können: Peter Bartnickak übernimmt. Mit dem neuen Coach wollen die Oytenerinnen sicher wieder eine bessere Saison hinlegen. Die abgelaufene war nicht immer einfach. Das Thema Abstiegskampf war bei der dritten Mannschaft des TVO stets präsent. Die Liga wurde am Ende aber als Tabellenneunter gehalten – wenn auch knapp. Denn der Vorsprung auf den Kreisrivalen aus Morsum betrug in der Endabrechnung gerade mal ein einziges Pünktchen.