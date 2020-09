Beim TSV Achim wird nun mit neuem Zubehör trainiert. (FOCKE STRANGMANN)

Wenig Personal, marode Geräte und sinkende Mitgliederzahlen. Die Leichtathletik-Abteilung des TSV Achim hat sich in den vergangenen Monaten die Sinn-Frage gestellt und so ziemlich alles auf den Prüfstand gestellt. Die Verantwortlichen waren sich dabei einig: Es sei zu schaffen, junge und gleichzeitig talentierte Athleten zum TSV zu locken. Doch dies war mit den existierenden Gegebenheiten aus den 1970er-Jahren einfach nicht möglich. „Unser Verein steht für Tradition und harte Arbeit. Doch ohne weitere Mittel ist die Attraktivität des Vereins in den nächsten Jahren gefährdet “, bekräftigt Ingrid Heger, Fachwartin der Leichtathletik-Abteilung. Aufgrund dessen setzten sich sowohl Ingrid Heger als auch Leichtathletik-Trainer Heiko Bergmann Anfang des Jahres zusammen und tüftelten einen breit angelegten Antrag aus, um die Abteilung zu retten.

„Wir müssen hier mal ehrlich sein. Für niemanden bringt es etwas, wenn wir eine Sportart anbieten und ausführen, aber keine guten Gerätschaften haben. Wir mussten deswegen handeln“, sagt Heiko Bergmann. Herausgekommen ist ein Projekt namens „LA für Jugendliche“, mit dem die beiden Verantwortlichen an den Landkreis Verden herangetreten sind. Das Ziel des Projektes: Die Achimer Leichtathletik-Abteilung soll wieder attraktiv werden.

Als Kreisjugendpfleger Norman Wackwitz von dem Antrag hörte, war er direkt bei der Sache und überzeugt davon, dass er erfolgreich umzusetzen sei: „Bei der Idee handelt es sich um eine projektbasierte Förderung. Da wir uns in der Verwaltung alle einig darüber waren, dass die Situation beim TSV alles andere als positiv war, mussten wir handeln. Somit freuen wir uns sehr, dass wir den Leichtathleten zumindest ein bisschen unsere Hilfe anbieten können.“ Insgesamt investiert der Landkreis rund 5500 Euro in die Leichtathletik-Abteilung.

Erste Früchte hat die Finanzspritze bereits getragen: Mehrere Geräte – wie Startblöcke, Bälle und Powerboards – wurden mit dem Geld angeschafft. Zudem wurde mit Cessrin Schmidt eine erfahrene Athletin aus den eigenen Reihen als Trainerin gewonnen, die sich zu festgelegten Trainingszeiten um die zehn Jugendlichen zwischen 17 und 18 Jahren kümmert. „Wir sind sehr dankbar über die Hilfe des Landkreises“, betont Trainer Heiko Bergmann und fügt hinzu: „Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir das Training auf ein neues Level heben können. Ambitioniertes und gleichzeitig leistungsbetontes Training tut den Athleten gut. Sie verdienen bei uns eine ordentliche Förderung.“

Stolz auf erste Erfolge

Welche Auswirkungen das Projekt auf die Athleten des TSV Achim hat, zeigte sich bereits am vergangenen Wochenende bei der Leichtathletik-Meisterschaft des Bezirks Lüneburg. Neben den Achimer Sportlern traten mehr als 210 Teilnehmer aus 62 Vereinen im Verdener Stadion an. Große Erfolge feierte neben Princley Eunis, der im Weitsprung seiner Altersklasse mit 5,26 Meter den fünften Platz belegte, auch Sidney Ndefru, der über die Sprintstrecke von 300 Metern mit einer Zeit von 42,19 Sekunden sogar Bezirksmeister wurde (wir berichteten). Für Neu-Trainerin Cessrin Schmidt, die selbst in der Leichtathletik-Szene keine Unbekannte ist und in den vergangenen acht Jahren mehrere Erfolge feierte, ist das gute Abschneiden einzelner Achimer Athleten bei der vergangenen Leichtathletik-Meisterschaft keine Überraschung: „Wir geben alle unser Bestes und versuchen, uns immer wieder zu steigern. Dabei versuchen wir, über unsere Grenzen hinaus zu wachsen. Insgesamt macht mir die Arbeit mit den Jugendlichen sehr viel Spaß. “

Sind glücklich über die gute Zusammenarbeit und die neuen Möglichkeiten für den TSV Achim: Kreisjugendpfleger Norman Wackwitz, Fachwirtin der Leichtathletik-Abteilung Ingrid Heger sowie die beiden Trainer Heiko Bergmann und Cessrin Schmidt (v. l.). (FOCKE STRANGMANN)

Von weiteren Veränderungen in Form von kleineren Modernisierungen sollen beim TSV auch die kommenden Monate geprägt sein. So spielen Heger und Bergmann mit dem Gedanken, einen weiteren Antrag zu stellen. „Es ist uns wichtig, das Training individueller zu gestalten. Trainer für jegliche Disziplinen und dazugehörige Workshops wären dabei sehr hilfreich“, sagt das Duo.

Ob der Landkreis Verden auch den zweiten Antrag der Leichtathletik-Abteilung genehmigt, steht noch nicht fest. Kreisjugendpfleger Norman Wackwitz macht den Verantwortlichen aber Hoffnung und betont, dass ein aktiver Schritt vonseiten der Vereine in Richtung Landkreis stets der richtige Weg sei, um Unterstützung zu erhalten: „Uns steht im Jahr ein gewisses Budget zur Verfügung. Hiervon ist noch reichlich vorhanden, weshalb ich guten Mutes bin, dass eine weitere Unterstützung für den TSV Achim kein Problem darstellen sollte.“