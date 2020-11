Vom 9. bis 13. Dezember wird es nun doch kein internationales Flair in der Verdener Niedersachsenhalle geben. Auch wegen der Reisebeschränkungen ist die WM nun abgesagt worden. (Björn Hake)

Vor rund drei Wochen hieß es noch, dass die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde in Verden definitiv ausgetragen werden soll – wenn auch ohne Zuschauer. Schließlich wurde das Turnier vom Landkreis Verden genehmigt. Doch nun kommt alles anders: Die WM in der Reiterstadt, bei der die besten fünf-, sechs- und siebenjährigen Dressurpferde gekürt werden sollten, fällt aus. Das teilte die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) am späten Freitagnachmittag mit. Eigentlich sollte die WM vom 9. bis 13. Dezember stattfinden.

Die Meisterschaft hätte – auch ohne Zuschauer – ein internationales Fair versprüht. Doch genau diese Internationalität macht die Austragung laut FN unmöglich. „Vor einigen Wochen wurden die Veranstaltungsabläufe für die WM von der FEI (Weltreiterverband, Anm. d. Red.) und dem Organisationskomitee um zusätzliche Maßnahmen ergänzt, um die Risiken des Coronavirus weiter einzudämmen“, erklärt Jan Pedersen, Präsident der World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH). Nach mehreren Treffen zwischen der FEI, der WBFSH sowie dem Organisationskomitee und trotz der beschlossenen organisatorischen Anpassungen sei die „bedauerliche Entscheidung“ getroffen worden. Die Absage der WM sei angesichts der Pandemie die beste und einzige Option. Pedersen: „Wir sind zwar traurig, dass diese Meisterschaft, die einer der Höhepunkte des Jahres ist, nicht stattfinden wird, aber wir verstehen und unterstützen diese Entscheidung voll und ganz.“

Hoffnung hat sich zerschlagen

Behördlicherseits wäre die WM in Niedersachsen möglich gewesen. Die Macher sind laut der FN jedoch auch deshalb zu ihrer Entscheidung gekommen, da es in anderen Teilen der Welt unterschiedliche und strengere Regelungen bezüglich Quarantäne- und Testpflicht, Durch- und Rückreisebestimmungen oder Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen gebe. Als die Verschiebung der WM auf den Dezember-Termin beschlossen worden war, bestand die Hoffnung, dass die Situation zumindest eine eingeschränkte Meisterschaft mit begrenzter Personenzahl zulässt. Diese Hoffnung hat sich zerschlagen, weil in anderen Ländern die Corona-Situation teilweise schlimmer sei als in Deutschland. „Die Sicherheit aller Beteiligten steht an oberster Stelle, und wir können von niemandem erwarten, bei der Anreise lange Umwege in Kauf zu nehmen oder so kurz vor Weihnachten Probleme bei der Rückkehr nach Hause zu bekommen“, sagt Turnierleiter Wilken Treu, Geschäftsführer des Hannoveraner Verbandes.

Die Planungen für die WM waren bereits weit fortgeschritten. So hätten Teilnehmer aus 23 Nationen in Verden starten und von einem internationalen Richtergremium bewertet werden sollen.

Einige Regeln hätten jedoch eingehalten werden müssen. Unter anderem hätte jede Person vor dem Betreten der Niedersachsenhalle einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen müssen. „Das stellt uns natürlich vor besondere Herausforderungen“, sagt Treu. „Wenn mehrere Richter aufgrund eines positiven Tests nicht hätten anreisen können, hätte laut FEI-Reglement nicht einfach ein deutscher Richter nachrücken können, weil es sich eben um eine WM handelt.“ Treu schilderte zudem, dass jederzeit mit kurzfristigen Absagen kompletter Verbände hätte gerechnet werden müssen.

Gemeinsam mit den beteiligten Verbänden, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), dem Weltreiterverband FEI und der WBFSH wurde intensiv nach Lösungen gesucht, zum Schluss waren sich jedoch alle einig, dass eine Absage unumgänglich ist. „Mir tut das für alle leid, die viel Arbeit in die Planung und Organisation gesteckt haben, und vor allem für die Reiter und Besitzer der Pferde, die sich qualifiziert haben“, betont Wilken Treu.

2021 soll die WM der jungen Dressurpferde wieder im niederländischen Ermelo ausgetragen werden. FEI-Dressur-Direktorin Bettina De Rham stellt der Reiterstadt Verden eine Rückkehr der WM jedoch in Aussicht. „Wir werden Verden als Gastgeber dieser großen Championate weiterhin unterstützen und danken dem Organisationskomitee für all seine Bemühungen. Wir hoffen, dass wir die Enttäuschung mildern können, indem wir für eine wunderbare Weltmeisterschaft in der Zukunft nach Verden zurückkehren“, wird sie in der Mitteilung der FN zitiert.