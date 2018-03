Oldenburg. Die nackten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Am Sonntag um 15 Uhr – sollte der Frost den Kunstrasen nicht in eine Eisbahn verwandeln – wird der VfL Oldenburg den TB Uphusen empfangen. Das Duell würde dann lauten: Ligaprimus gegen Abstiegskandidat. Die Gastgeber nehmen nach 17 Spielen in der Fußball-Oberliga mit 33 Punkten Rang eins ein, während der TBU sich auf dem vorletzten Platz mit lediglich zwölf Zählern aus 16 Partien wiederfindet. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Doch nicht mehr so klar wie noch vor ein paar Monaten.

Denn die Arenkampkicker haben sich verändert, zehn Zugänge wurden in der Winterpause präsentiert, viele von ihnen arriviert im hiesigen Amateurfußball. Und die Uphuser „Shoppingtour“ machte natürlich im Kreise der Oberliga die Runde, blieb somit auch Dario Fossi nicht verborgen. Der Coach der Oldenburger weiß den „neuen“ Kontrahenten einzuschätzen. „Auf dem Papier spielen wir gegen den Vorletzten, der nur zwölf Punkte geholt hat. Aber das ist quasi eine Mogelpackung. Das neue Uphuser Team könnte eher um den Aufstieg mitspielen.“ Für Fossi ist der TBU quasi eine Wundertüte.

Seine Mannschaft wisse also um die neue Stärke der Gäste. „Es wäre gegen das Uphusen aus der Hinrunde schon nicht einfach geworden, gegen das neue wird es nun umso schwieriger“, vermutet Fossi. Der Oldenburger Coach weiß um die Qualität der insgesamt zehn Zugänge des TBU. An dem einen oder anderen war der VfL auch dran. Doch sie entschieden sich allesamt dafür, in Zukunft Arenkampkicker genannt zu werden. „Welcher Oberliga-Verein hätte nicht gerne solche Spieler? Schade, dass für manche nicht nur der sportliche Weg entscheidend war“, kommentiert Fossi. Der TBU hatte aber auch den Vorteil Fabrizio Muzzicato, der vor seinem Engagement in Uphusen Trainer des Bremer SV war – fünf Spieler wechselten in der Winterpause vom BSV zum TBU.

Doch ebendiese Spieler müssen erst mal zusammenfinden und auch Bekanntschaft mit der Oberliga machen. Die Spielklasse sei nämlich ein anderes Kaliber als die Bremen-Liga. „Sie ist anspruchsvoller. Es bleibt auch abzuwarten, wie sie mit dem Druck umgehen, gegen den Abstieg spielen zu müssen. Die Bremer sind es gewohnt, jahrelang um den Aufstieg zu spielen“, betont Fossi.

Oldenburgs Coach kennt die Oberliga wie auch die Bremen-Liga bestens, und das gilt auch für sein Uphuser Pendant. „Ich habe mit Fabrizio und Benedetto (Fabrizios Bruder und Ex-Coach des TBU, Anm. d. Red.) in Oberneuland zusammengespielt. Ich kenne beide sehr gut, wir telefonieren auch öfters. Ich freue mich auf das Spiel.“ Zudem verbinden die drei auch die italienischen Wurzeln, weshalb der Begriff Catenaccio – Synonym für ein destruktives und defensives Spielsystem, mit dem Inter Mailand in den 60er-Jahren äußerst erfolgreich war – einem schnell in den Kopf schießt. „Stimmt, eigentlich müsste das Spiel 0:0 enden“, sagt Fossi scherzhaft.

Angesichts der Tabellensituation wäre ein solches Remis jedoch zu wenig für die Gäste aus Uphusen. „Ja, wir sind unter Zugzwang. Und das Ziel ist und muss sein, auch in Oldenburg zu gewinnen. Aber der Weg zum Klassenerhalt ist kein Sprint, sondern eine Langstrecke. Sicher wäre es schön, in vier Spielen sechs, sieben Punkte aufzuholen, aber es sind noch genug Spiele“, bremst Fabrizio Muzzicato die Erwartungshaltung an sein Team.

Zudem stehe man dem Tabellenführer gegenüber. Und der hat sich im Gegensatz zum TBU nicht verändert – keine Ab- oder Zugänge. „Na ja, einen halben mit Kai Kaissis, der nach Kreuzbandriss nun wieder zurück ist“, berichtet Fossi. Vorteile, dass der VfL Oldenburg stetig auf Kunstrasen trainieren kann und zudem bereits ein Pflichtspiel 2018 – 1:2 beim BV Cloppenburg – absolviert hat, sieht Muzzicato nicht. „Wir haben viele und gute Testspiele auf Kunstrasen absolviert. Zudem war das Spiel der Oldenburger nicht erfolgreich“, begründet er.

Die Niederlage beim BVC will Dario Fossi aber erklären: „Das soll keine Ausrede sein, jedoch haben uns die Cloppenburger quasi aufs Glatteis geführt. Der Platz war gefroren und rutschig, wir kamen dann einfach nicht mit den Bedingungen klar. Ich bin der Meinung, dass das nicht würdig war, angepfiffen zu werden.“ Das Gleiche wolle der VfL mit dem TBU auf keinen Fall machen. „Ist der Kunstrasen gefroren, werden wir nicht spielen“, stellt Fossi klar, „ich möchte nicht dadurch gewinnen oder verlieren, dass irgendeiner wegrutscht, sondern mich sportlich mit Uphusen messen.“

Am Sonntag kann er das gegebenenfalls. Dann kann der TB Uphusen erstmals zeigen, dass die Zahlen der Hinrunde keine Aussagekraft mehr besitzen.