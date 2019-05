SVGO Bremen gegen TSV Daverden - diese Begegnung hätte für beide Mannschaften ein Endspiel sein können (Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr). Doch beide Teams haben selbst dafür gesorgt, dass sie ihre Ziele in der Handball-Landesliga bereits erreicht haben. Daverden hatte bekanntlich am vorletzten Spieltag die Rückkehr in die Verbandsliga perfekt gemacht, die Gastgeber hatten derweil letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. In der Sporthalle an der Sperberstraße am letzten Spieltag den Aufstieg verspielen – dieses Szenario hat sich das eine oder andere Mal im Kopf von Ingo Ehlers abgespielt. „Ein Endspiel dort hätte ich nicht gebraucht“, gibt der Meistertrainer der Grün-Weißen zu. Nachdem die Daverdener ihre Hausaufgaben gegen Bützfleth erledigt haben, kann Ingo Ehlers die Partie im Bremer Norden nun entspannt angehen. Wie der TSV-Coach erklärt, sollen all seine Spieler ihre Einsatzzeiten bekommen. „Das soll aber nicht heißen, dass wir nicht gewinnen wollen.“ Auch im letzten Spiel der Saison seien zwei Punkte das Ziel, betont Ingo Ehlers.