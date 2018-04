Der Mann des Tages aufseiten des TV Oyten: Pascal Döpke glänzte in Bothel als klassischer Torjäger, als Elfmeterschütze und als Vorbereiter. (Hake)

Mit einem beeindruckenden 6:0 (4:0)-Erfolg im Gepäck ist der TV Oyten von der Fußball-Bezirksliga-Partie beim TuS Bothel zurückgekehrt. „Das hatte ich so in der Form nicht erwartet. Aber die Jungs haben vor allem in der ersten Hälfte ein Bombenspiel hingelegt. Bothel war an diesem Tag aber auch erschreckend schwach und ist offensiv kaum einmal in Erscheinung getreten“, lobte TVO-Trainer Axel Sammrey sein Team.

Einen glänzenden Tag hatte Torjäger Pascal Döpke erwischt. Scheiterte er in der siebten Minute noch am Pfosten, konnte er in der 23. Minute im Strafraum nur per Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte er selbst sicher. Sechs Minuten später bereitete Döpke per Ecke das 2:0 durch Arthur Bossert vor. Das 3:0 erzielte Döpke dann wiederum per Foulelfmeter selbst (38.). Doch die „Döpke-Festspiele“ gingen bis zum Pausenpfiff noch weiter. Nach tollem Zuspiel von Daniel Aritim hob der TVO-Stürmer den Ball sehenswert über Bothels Keeper in die Maschen (40.) Zwei Minuten später jagte er den Ball dann ein weiteres Mal ans Aluminium.

„Auch wenn die Partie im Grunde genommen schon entschieden war, wollten wir in der zweiten Halbzeit möglichst schnell nachlegen. Die Jungs haben scheinbar gut hingehört“, flachste Axel Sammrey. Denn nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff schoss Daniel Aritim das 5:0. Anschließend nahmen die Gäste gegen überforderte Platzherren merklich den Fuß vom Gas. Dennoch durften sie ein weiteres Mal jubeln. Arthur Bossert profitierte von der uneigennützigen Vorarbeit von Raphael Schneider und schob zum 6:0-Endstand ein (66.).