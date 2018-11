Niclas Tiedemann gehörte in Grasberg zu den Spielern, die nachlässig mit den Möglichkeiten umgegangen sind. (Björn Hake)

Grasberg. Emrah Tavan kann es lange nach Spielschluss immer noch nicht fassen. Was seine Fußballer beim Gastspiel gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg an Möglichkeiten vergeben hatten, sei nur schwer in Worte zu fassen. „Wir haben Chancen vergeben, das glaubst du nicht“, sagte der Trainer des FSV Langwedel-Völkersen. Dies musste er jedoch nicht als große Kritik anbringen: Der FSV erfüllte die Aufgabe trotzdem und nahm nach einem 3:1 (1:1)-Erfolg die drei Punkte mit.

Normalerweise sei ein höherer Sieg gegen das Tabellenschlusslicht jedoch Pflicht. „Ohne den Gegner erniedrigen zu wollen: Da musst du mit 8:0, 9:0 nach Hause fahren. Das war ein erschreckend schwacher Gegner, der wenn man ehrlich ist, kein Bezirksliga-Format hat“, meinte Tavan. Weil seine Mannschaft eben aber die Effektivität vermissen ließ und zudem nicht die beste Leistung auf dem Platz ablieferte, hielt sich das Ergebnis im Rahmen. Die Kontrolle gehörte dem FSV fast über die gesamte Partie. „Gefühlt hatten wir 80 bis 90 Prozent Ballbesitz“, beschrieb Tavan. Als Niclas Tiedemann in der 28. Minute nach herausragendem Zuspiel von Artur Pfannenstil das 1:0 erzielte, lief zunächst auch alles nach Plan. Zwischenzeitlich rächte sich aber die nachlässige Chancenverwertung, da Yannik Worthmann vor der Pause zum 1:1 traf (43.). „Ein Eierding“, meinte Tavan.

Es beeinträchtigte den FSV auch etwas, verlief der Start nach der Pause doch etwas holprig. Mit dem Tor von Justin Schmidt (63.) gewann Langwedel aber wieder an Sicherheit. Pfannenstil machte mit seinem 3:1 (78.) den Deckel drauf. Der harmlose Gastgeber hätte vor Pfannenstils Treffer jedoch den Ausgleich erzielen können. FSV-Keeper Moritz Nientkewitz rettete aber in höchster Not.