Ottersberg. Görkem-Turan Colak dribbelte vom linken Flügel in Richtung Tor, bis er in der Nähe des Sechzehners unfair zu Fall gebracht wurde. Für die Beteiligten des TSV Ottersberg eine klare Sache: Elfmeter. Zum Ärger des Fußball-Landesligisten war der Schiedsrichter Jona-Levi Stammwitz jedoch anderer Meinung und gab nur Freistoß. Und dieser brachte keine Gefahr ein – Enes Acarbay traf nur die Mauer. Es dauerte allerdings nur fünf Minuten, bis Stammwitz nach einer fast identischen Szene doch auf den Punkt zeigte. Wieder einmal konnte die Verteidigung der SV Drochtersen/Assel II den flinken 18-jährigen Colak nur mit einem Foul vom Ball trennen. Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr: Julian Quack hielt den Strafstoß von Acarbay (87.), sodass es beim 2:2 (2:2) blieb und die Regionalliga-Reserve einen unverdienten Punkt aus Ottersberg entführte.

„Der Elfmeter war ganz schlecht geschossen“, gab sich Acarbay selbstkritisch. Über die Konsequenz war er sich auch bewusst. „Mach ich den Elfer rein, dann gewinnen wir.“ Sein Trainer Jan Fitschen nahm ihm den Fehlschuss nicht übel. Halbhoch ins linke Eck, „ja der war nicht optimal geschossen“, analysierte er. Aber der Ottersberger Coach stellte auch klar: „Er hat uns in dieser Saison schon oft mit Elfmetern und anderen Aktionen gerettet, kein Vorwurf.“ So ist Acarbay eigentlich ein sicherer Schütze vom Punkt, hat er in vier Pflichtspielen dieser Spielzeit doch schon erfolgreich die Verantwortung übernommen. Dieses Vorweggehen ist eben auch etwas, mit dem er so wichtig für die Mannschaft in Ottersberg ist und was Fitschen an an ihm schätzt. Genau das war am Sonntag auch wieder zu beobachten. Zerrung, zweimal die Schulter ausgekugelt – trotzdem hat er bis zum Ende durchgehalten. „Wir haben viele junge Spieler, die muss man führen. Da heißt es durchbeißen“, beschrieb Acarbay.

Den Tabellendritten beherrscht

Und der TSV hat auch eine Fußballmannschaft, die sich als Aufsteiger extrem gut in der Landesliga verkauft. Und wie das Heimspiel gegen Drochtersens zweite Mannschaft zeigte, hat der TSV auch eine Fußballmannschaft, die sich im Laufe der Saison enorm entwickelt hat. „Das war spielerisch eines unserer besten Spiele“, erklärte Acarbay. Eine Meinung, die Fitschen teilte. „Wir haben zu Hause den Tabellendritten beherrscht. Das gibt uns das gute Gefühl, einen guten Ball gespielt haben“, lobte der Coach.

Für die Tatsache, warum es trotz der dominanten Vorstellung nur zu einem 2:2 reichte, gab es zwei Gründe. Einen davon benannte Acarbay: „Wir haben zu viele Chancen gebraucht.“ Neben seinem verschossenen Elfmeter hätte nämlich beispielsweise Egzon Prcani aus 16 Metern treffen können. Doch sein abgefälschter Abschluss fand nicht den Weg ins Tor (59.). Längst war es nicht die einzige Möglichkeit, der TSV provozierte ständig gefährliche Szenen. Daraus resultierten auch zwei Torerfolge. Dem ersten Tor von Acarbay (15.) gingen ein Zuspiel von Bastian Falldorf und eine Seitenverlagerung von Marcel Brendel voraus. Beim zweiten Treffer der Ottersberger landete ein Einwurf von Daniel Luckyman beim völlig allein gelassenen Falldorf, der nur noch einschieben musste (29.). Zweimal jubeln durften allerdings auch die Gäste. Paul Meyer (1.) und Michael Stern (44.) nutzten die wenigen passiven Momente der TSV-Verteidigung. Aufgrund der Art und Weise hielt sich der Frust über den verschenkten Sieg aber in Grenzen.