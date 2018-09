Dirk Chamier von Gliszczynski und Co. leisteten sich kaum Fehler. (Braunschädel)

Wremen. Die Tischtennisspieler des TV Oyten haben in der Bezirksoberliga West ungefährdet ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Vom TuS Wremen kehrte die Mannschaft mit einem verdienten 9:2-Auswärtssieg zurück.

Den Grundstein legten die Gäste einmal mehr in den Eingangsdoppeln. Die neuformierte Paarung um Peter Igel und Frank Mindermann bezwang etwas überraschend das Wremer Spitzendoppel in vier Sätzen. Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski siegten locker in drei Sätzen. Den Traumstart perfekt machten Franz König und Arne Fichtner, die nach einem 0:2-Satzrückstand noch zurückkamen und die Partie drehten.

Auch in den Einzeln ging es aus Sicht des TV Oyten glänzend weiter. Peter Igel und Dirk Chamier von Gliszczynski dominierten ihre Einzel und gewannen souverän. Auch Oliver Helming zwang seinen Kontrahenten Peter Frick nach hartem Kampf über fünf Sätze in die Knie. So stand schnell eine 6:0-Führung auf dem Spielberichtsbogen. „Da hatten wir uns definitiv mehr ausgerechnet“, erklärte Wremens Kapitän Michael Lochmann, der im Duell der Mannschaftsführer gegen Frank Mindermann die Oberhand behielt. Den zweiten Punktgewinn der bis dato noch ungeschlagenen Gastgeber spielte der ehemalige Vegesacker Stefano Curione ein. Er setzte sich im Entscheidungssatz mit 11:7 gegen Franz König durch. Anschließend stellte Arne Fichter mit einer überzeugenden Leistung den alten Abstand wieder her. Im oberen Paarkreuz siegten Peter Igel und Oliver Helming im Schnelldurchlauf, sodass der 9:2-Auswärtssieg feststand.

Mannschaftsführer Frank Mindermann freute sich vor allem über die stabilen Leistungen in den Doppeln: „Aktuell sind unsere Doppel der Dosenöffner. Zwar werden wir da in den nächsten Spielen immer mal wieder umstellen müssen, aber wir hoffen natürlich, dass es trotzdem so positiv weiterläuft.“ Für den TV Oyten steht nun eine vierwöchige Pause an, ehe es mit dem Heimspiel gegen den MTV Elm weitergeht.