Die zweite Mannschaft des TV Baden kennt das Gefühl mit Werner Kernebeck (schwarzes Hemd) an der Seitenlinie. Am Sonnabend wird das Bundesliga-Team des TVB erstmals von ihm während eines Pflichtspiels gecoacht. (Björn Hake)

Berlin soll ja bekanntlich immer eine Reise wert sein. „Für uns geht es aber keineswegs darum, dort ein schönes Wochenende zu verbringen“, kündigt Werner Kernebeck an. Der neue Coach des Volleyball-Zweitligisten TV Baden steht an diesem Wochenende vor seiner Premiere im Unterhaus. Und die ist mit einer Besonderheit verbunden: Auf Kernebeck und Co. wartet ein Doppelspieltag im Osten. Bevor die Badener am Sonntag beim VCO Berlin (Anpfiff: 16 Uhr) gastieren, machen sie einen Tag vorher einen Abstecher nördlich der Bundeshauptstadt. Am Sonnabend (Anpfiff: 18 Uhr) heißt der Gegner des TVB SV Lindow-Gransee.

Aufregung verspüre er aktuell noch nicht, sagt Kernebeck vor seinem ersten Auftritt als Trainer bei einem Zweitliga-Spiel. Viel mehr seien es Spannung und Vorfreude, die seine Gefühlswelt bestimmen. „Von mir aus kann es jetzt und sofort losgehen. Ich will wissen, wie es mit uns weitergeht. Das ist schon eine sehr spannende Sache“, sagt Kernebeck. Noch muss sich der Nachfolger von Fabio Bartolone ein wenig gedulden: Denn vor seinem Premierenspiel steht schließlich noch die Fahrt gen Osten an. Werner Kernebeck bekommt dann noch einmal die Möglichkeit, viel mit seinen neuen Spielern zu sprechen. Wobei Unterhaltungen seien in den zurückliegenden eineinhalb Wochen schon viele geführt worden. Seit seinem Amtsantritt habe das Sportliche zwar den größten Teil seiner Trainingsarbeit eingenommen. „Doch wir haben die Zeit auch genutzt, dass wir erst einmal einen Zugang zueinander finden. Denn wenn der zwischen Spielern und Trainern nicht da ist, wird es schwierig.“

Dass diese Gespräche erfolgreich waren, glaubt der neue Zweitliga-Coach. „Ich habe da jedenfalls ein gutes Gefühl. Im Grunde kenne ich die Jungs ja auch schon alle. Aber es ist nun mal etwas anderes, ob ich sie als Zuschauer bei ihren Heimspielen begrüße oder ihr Trainer bin.“

Wie die Einheiten unter Werner Kernebeck ablaufen, wissen die Volleyballer des TVB bereits. Am Sonnabend werden sie zudem das Gefühl mit dem neuen Coach an der Seitenlinie kennenlernen. Der Trainer, der einst die zweite Mannschaft des TV Baden in die Oberliga und in der vergangenen Saison fast in die Regionalliga geführt hat, geht zwar mit der Einstellung in das Spiel, das Maximale – also drei Punkte – zu erreichen. „Wichtig ist mir aber auch, dass wir gemeinsam einen guten Einstand haben. Wenn wir gut spielen und dann doch verlieren, wäre das irgendwie auch in Ordnung. Wobei das nicht heißen soll, dass wir die Partie gegen Lindow einfach herschenken“, sagt der Coach vor dem Duell mit dem Vizemeister der Vorsaison.

Der erste Gegner des Doppelspieltags hat zwar die Serie 2018/2019 hinter Serienmeister CV Mitteldeutschland auf Rang zwei abgeschlossen, der Start in die neue Spielzeit ist für den Klub aus Brandenburg jedoch eher durchwachsen verlaufen: Der SV Lindow-Gransee hat von den vier ersten Saisonspielen nur eines gewonnen und fünf Punkte geholt. Baden hat einen Zähler weniger gesammelt. Laut dieser Statistik scheint es keinen Favoriten zu geben. „Bei Lindow wurde einiges zur neuen Saison umgekrempelt. Wahrscheinlich müssen die sich erst noch finden“, schätzt Kernebeck den Gegner ein.

Wenn es dann am Sonntag in die Bundeshauptstadt geht, trifft der TV Baden mit dem VCO Berlin auf ein Team, das in der vergangenen Saison noch kein Teil des Unterhauses war. Bei der Mannschaft handelt es sich um das Team des Volleyball-Bundesstützpunktes. Etliche Talente tummeln sich beim VCO, die besonders gefördert werden und deren Ziel die erste Bundesliga ist. Und beim VCO Berlin stehen drei Spieler im Kader, die Werner Kernebeck gut kennt. Zum einen spielen der Schüttorfer Filip John und der Bremer Julian Hoyer für die Berliner. Doch da ist noch ein junger, der seine Wurzeln beim TV Baden hat: Benedikt Gerken. „Auf die drei Jungs freue ich mich schon sehr. So häufig sehen wir uns auch nicht“, sagt Kernebeck. Doch auch das Trio soll am Sonntag merken, dass der TV Baden nicht in den Osten fährt, um dort ein schönes Wochenende zu verbringen.