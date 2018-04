Markierte das entscheidende 2:1 für den FSV Langwedel-Völkersen gegen den FSV Hesedorf/Nartum: Daniel Throl. (Hake)

Langwedel. Plus eins – das steht jeweils hinter der Minutenangabe der Treffer des FSV Langwedel-Völkersen in der Fußball-Bezirksliga-Partie gegen den FSV Hesedorf/Nartum. In der Nachspielzeit der ersten sowie der zweiten Hälfte trafen die Gastgeber und siegten dadurch mit 2:1 (1:1).

„Der Sieg war etwas glücklich, aber nicht unverdient“, resümierte Dariusz Sztorc. Der Langwedeler Coach sprach aus zweierlei Gründen von glücklich, zum einen wegen der eigenen späten Treffer, zum anderen wegen des verpassten Treffers der Gäste. Mitte der zweiten Hälfte – „Es schien bereits so, dass derjenige, der trifft, auch gewinnt“ (Sztorc) – bot sich Hesedorf/Nartum eine Hundertprozentige. Im Langwedeler Fünfer kam ein Gästeakteur an den Ball, beförderte ihn jedoch über den Kasten. „Geht der rein, wäre es richtig schwierig geworden zurückzukommen.“

Doch es blieb zunächst beim 1:1, für das Nartums Omke Brase (37.) und Langwedels Bastian Heimbruch (45.+1) verantwortlich waren. In der ersten Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte stellte Daniel Throl – „aus beinahe unmöglichem Winkel, nachdem er den Torwart ausgespielt hatte“ – noch auf 2:1.