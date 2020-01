Sind sich einig: Die beiden Coaches Lars Müller-Dormann (l.) und Marc Winter (r.) sowie Abteilungsleiter Daniel Moos. (TV Oyten)

Oyten. Spaß ist doch noch immer das Wichtigste am Sport. Da Marc Winter und Lars Müller-Dormann derzeit viel Spaß an ihrem Sport haben, gaben sie nun ihre Zusage für eine weitere Zusammenarbeit beim TV Oyten. Das Trainerduo wird somit auch in der nächsten Saison für die Oytener Handballer tätig sein. "Wir freuen uns, dass die beiden den eingeschlagenen Weg mit uns gehen möchten. Wir sind von den beiden Trainern total überzeugt. Die Stimmung ist in den Mannschaften hervorragend, und sie haben in den letzten Wochen bewiesen, dass sie beide Mannschaften erfolgreich betreuen können“, betonte Abteilungsleiter Daniel Moos. Beide Mannschaften: Dadurch ist bereits zu erkennen, dass aus der derzeit dreifachen Belastung eine zweifache werden soll.

Bisher ist das Duo für die Frauenmannschaft in der 3. Liga, die Landesliga-Truppe der Herren sowie für die männliche A-Jugend zuständig. „Wir haben schon gescherzt, dass derzeit nur noch eine Wohnzimmergarnitur in der Halle für uns fehlen würde“, erzählte Marc Winter schmunzelnd, betonte aber zugleich: „Alle drei Mannschaften zu betreuen, das wird insbesondere am Wochenende einfach zu viel.“ Da er und sein Kompagnon sich im vergangenen Sommer insbesondere aufgrund der Herrenmannschaft dem TVO angeschlossen hatten, stand dieses Amt gar nicht zur Debatte. „Es gab die Überlegung, entweder die Herren zusammen mit der A-Jugend zu betreuen oder die Herren zusammen mit der Damenmannschaft. Der Vorstand hat sich dann für die Variante mit den Damen entschieden“, verriet Winter.

Entsprechend werde nun ein neuer Trainer für die männliche A-Jugend gesucht. „Es muss jemand sein, der ins Team passt. Wir haben da bereits Ideen und werden nun in die Gespräche mit den Kandidaten gehen“, ließ Winter wissen. Das bedeute aber nicht, dass sich das Duo gänzlich von den Youngstern verabschieden würde. „Die A-Jugend ist ein wichtiger Bestandteil der Herren. Wir werden weiter involviert sein.“ Das Hauptaugenmerk liegt aber in Zukunft vor allem auf den beiden Erwachsenen-Teams. Deren Zukunft ist allerdings eine ungewisse.

Die Drittliga-Frauen befinden sich im Abstiegskampf und diesen würden alle Beteiligten gerne gewinnen. „Wir haben gesagt, dass es unser Ziel ist, in der Saison 2021/2022 in der 3. Liga zu spielen. Gerne würden wir natürlich den geraden Weg gehen, ohne die Beule Oberliga. So gehen wir auch in die Gespräche mit den Spielerinnen“, betonte Winter. Und in den ersten Unterhaltungen hörten die Coaches auch direkt die erste Zusage. „Anna-Lena Meyer, von der wir sehr viel halten, hat direkt zugesagt“, berichtete Winter. Gleich mehrere Zusagen vermeldete der Trainer bereits bei den Landesliga-Herren. „Es haben bereits alle Leistungsträger zugesagt. Weitere Gespräche laufen, aber wir müssen uns auch nur punktuell verstärken.“ Die Situation ist ansonsten eine ähnliche, die künftige Spielklasse ist fraglich. Jedoch lautet das Ziel nicht Klassenerhalt, sondern Aufstieg. „Wir wollen in die Verbandsliga, am liebsten schon dieses Jahr.“

Sollten Klassenerhalt bei den Frauen und Aufstieg bei den Männern nicht realisiert werden, heißen die Coaches dennoch Marc Winter und Lars Müller-Dormann. Der Grund ist ein einfacher und zugleich der wichtigste. „Alle ziehen unheimlich toll mit und uns macht es auch unheimlich viel Spaß.“