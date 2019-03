Tobias Naumann weiß, dass ein weiterer Sieg einen großer Schritt Richtung Ligaverbleib bedeuten würde. Entscheidend wäre ein Erfolg gegen Bremervörde hingegen noch nicht, findet der Coach. (Björn Hake)

Achim. Positive Ausgangslagen mag jeder Trainer. Da geht es Tobias Naumann nicht anders. Bei der SG Achim/Baden ist die Ausgangslage schon fast blenden: Die drei jüngsten Spiele hat der Handball-Oberligist gewonnen, nun winken im Heimspiel gegen das Schlusslicht TSV Bremervörde (Anpfiff: Sonnabend um 19 Uhr in der Gymnasiumhalle) die Punkte 18 und 19. Ein erneuter Sieg könnte den Anschein erwecken, dass die SG den Klassenerhalt sicher hat. Die kleine Siegesserie erweckt noch einen weiteren Anschein – und zwar den, dass in den vergangenen Wochen bei den Achimern etwas Besonderes geschehen sein muss. Doch beide Eindrücke sind laut Tobias Naumann falsch.

Vor allem bei Anschein Nummer eins vertritt der Coach der Spielgemeinschaft eine klare Meinung: „Wenn wir gegen Bremervörde gewinnen, haben wir den Klassenerhalt noch längst nicht sicher. Wir würden aber definitiv einen ganz großen Schritt in diese Richtung machen.“ Dass Naumann mit seiner Einschätzung nicht so falsch zu liegen scheint, zeigen die vergangenen Spielzeiten: In der Saison 2017/2018 reichten dem TV Neerstedt und der HSG Schwanewede/Neuenkirchen 22 Punkte nicht zum Klassenerhalt, in der Serie davor ging es für die HSG Delmenhorst mit 19 Zählern in Richtung Verbandsliga. Dennoch weiß auch Tobias Naumann, dass mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten die Wahrscheinlichkeit auf den Ligaverbleib um ein Vielfaches steigen würde.

Gegner seit langer Zeit sieglos

Allerdings dürfe nicht der Fehler gemacht und davon ausgegangen werden, dass die Punkte gegen den TSV Bremervörde auf jeden Fall auf das Konto wandern. „Den kommenden Gegner dürfen wir nicht unterschätzen. Die kämpfen immer weiter. Bremervörde ist nach wie vor bissig, engagiert und hat sich noch nicht aufgegeben“, schätzt Tobias Naumann den Willen des Klubs, für den er einst selbst gespielt hat.

Trotz der Einsatzbereitschaft war der TSV Bremervörde, der seit Wochen unter anderem auf seinen Leistungsträger Adnan Salkic (Achillessehnenriss) verzichten muss, zuletzt selten erfolglos. Der bislang letzte Sieg der Bremervörde datiert vom 11. November 2018. Damals gewann der TSV mit 27:26 beim VfL Edewecht. Die Nichtabstiegszone ist mittlerweile sechs Punkte entfernt. Naumann: „Fakt ist, dass wir nicht die Mannschaft sein wollen, die nach langer Zeit mal wieder gegen Bremervörde verliert. Für uns geht es darum, den Sieg aus der Vorwoche bei der HSG Barnstorf/Diepholz zu vergolden.“

Der Auftritt in Diepholz und der damit verbundene 29:20-Triumph bildete vorerst den Höhepunkt der Achimer Siegesserie. Und so kommt Anschein Nummer zwei ins Spiel, dass vor dem Beginn dieses Laufs etwas Besonderes mit Naumanns Mannschaft passiert ist. Doch so etwas habe er eigentlich nicht verspürt, gesteht Tobias Naumann. „Fast hätte ich gesagt, bei uns ist gar nichts passiert“, sagt der Coach schmunzelnd. „Wir spielen weiterhin den Handball wie zuvor. Der Unterschied ist nur, dass wir jetzt auch die Punkte holen. Davor haben wir auch meist gute Leistungen gezeigt. Von außen mag es vielleicht so aussehen, dass ein besonderer Ruck durchs Team gegangen ist. An uns geglaubt haben wir aber stets.“ Kleine Veränderungen habe es dann aber doch gegeben, gibt Tobias Naumann zu. Diese tragen entscheidend zur positiven Entwicklung bei: „Deutlich sieht man bei uns jetzt, dass wir nicht hektisch bei unseren Angriffen werden und sie in Ruhe zu Ende spielen. Und durch unsere guten Resultaten ist die Sicherheit gestiegen. Die Folge ist, dass man auch mal so ein Spiel wie gegen Barnstorf hinlegt. Das war beeindruckend.“