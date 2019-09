Elsfleth ging als Favorit ins Spiel. Doch gewonnen haben die Partie Lajos Meisloh (links) und der TSV Daverden. (Björn Hake)

Langwedel. Mit zwei Mannschaften ist der TSV Daverden bei den Männern in der ersten Runde um den Handball-Verbandspokal an den Start gegangen gewesen. Und daran wird sich auch in Runde zwei nichts ändern: Denn beide Teams der Grün-Weißen haben die Auftaktrunde schadlos überstanden und in einem Pokal-Doppelpack vor eigenem Anhang Siege eingefahren.

Zunächst hat der Landesklassist TSV Daverden II den Liga-Rivalen von der HSG Bruchhausen-Vilsen mit einem deutlichen 36:21 (16:4) zurück in den Landkreis Diepholz geschickt. Enger ging es danach in dem Duell zwischen dem TSV Daverden I und dem Oberligisten Elsflether TB zu. Doch auch nach dieser Partie durften die Gastgeber feiern: 34:33 (18:11) lautete das Resultat nach 60 Minuten für die von Ingo Ehlers trainierte Erstvertretung der Grün-Weißen.

In der Woche vor dem Pokal-Match hatte es für Ehlers in Sachen Personal noch weniger gute Nachrichten gegeben. Linkshänder Patrick Bartsch und den jungen Mittelmann Jonah Klimach muss der Trainer aus seinem Aufgebot streichen. „Patrick schafft es beruflich nicht mehr und Jonah ist handballmüde“, nennt Ingo Ehlers die Gründe. Bis zuletzt hatte der Übungsleiter zudem gehofft, dass Michele Zysk nach seinem Ausstieg bei der SG Achim/Baden in der neuen Spielzeit für den Aufsteiger verstärken würde. Aber auch daraus wird nichts. Der frühere Morsumer, sagte Ehlers, habe dem Klub inzwischen eine Absage erteilt.

Sportlich gab es aber Grund zur Freude: TSV Daverden gegen Elsflether TB, Verbandsliga- gegen Oberliga-Aufsteiger – von der Papierform her war die Begegnung eine Woche vor dem Saisonstart beim TvdH Oldenburg für den TSV ein echter Härtetest. Diesen bekamen die Zuschauer in der Langwedeler Schulsporthalle allerdings nicht geboten. Er wisse nicht, mit welcher Truppe der ETB angetreten sei, sagte Ingo Ehlers, „das Oberliga Team kann es jedenfalls nicht gewesen sein.“ Der Coach der Daverdener hatte zunächst seine erste Sieben aufgestellt. Bis zum 9:9 (17.) hatte diese so ihre Probleme mit den schwachen Gästen. Im zweiten Abschnitt der ersten Halbzeit sollte sich das ändern. Nur noch zwei Treffer gelangen dem Elsflether TB bis zur Pause. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Rückraumspieler Simon Bodenstab mit seinem zweiten Treffer für eine Sieben-Tore-Führung der Gastgeber.

Nach Wiederanpfiff ließ Ingo Ehlers rotieren. Mit der Folge, dass die Gäste noch einmal herankommen sollten. Beim 31:30, vier Minuten vor dem Ende, war der Vorsprung fast aufgebraucht. Simon Bodenstab und Lajos Meisloh sorgten mit ihren Treffern zum 33:30 danach für die Entscheidung. Ingo Ehlers: „Vielleicht habe ich zu früh zu viel gewechselt. Verlieren wir das Ding noch, dann hätte ich das auf meine Kappe genommen.“

Vor der Ersten hatte bereits Daverdens Zweitvertretung den Sprung in die zweite Pokalrunde geschafft – und zwar souverän. Gegen die Gäste von der HSG Bruchhausen-Vilsen erwischte die Mannschaft von Trainer Gerd Meyer einen perfekten Start – 9:1 (16.). Danach behielten die Gastgeber ihren Rhythmus. Bis auf 15:2 (29.) zog der TSV Daverden II gegen die von Gerd Anton trainierten Vilser davon. Mit Till Wittrock und Luca Drewes hatte Gerd Meyer zwei externe Neuzugänge aufgeboten. Beide Akteure waren dreimal erfolgreich. Am häufigsten trafen Bastian Vagt und Daniel Beinker für TSV aus dem Feld heraus. Vagt erzielte sieben Treffer, Beinker sechs.