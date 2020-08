Die Spieler des TSV Etelsen (blaue Trikots) und des TB Uphusen lieferten sich eine umkämpfte Partie, die zum Schluss von vielen Zweikämpfen und Fouls geprägt war. (Björn Hake)

Über das Spiel wollte Nils Goerdel nicht viele Worte verlieren. Zu tief saß der Schock beim Coach des TSV Etelsen. Im Testspiel gegen den Oberligisten TB Uphusen, das die Gäste mit 2:1 gewannen, musste Goerdel gleich zwei schwere Verletzungen seiner Landesliga-Kicker verkraften. Zunächst fiel der gerade eingewechselte Timo Schöning nach einem Luftduell unglücklich auf den Rasen und kugelte sich die Schulter aus. Gegen Ende der Partie erwischte es mit Bastian Reiners den zweiten Stürmer der Schlosspackkicker. Er knickte böse um. „Das trifft uns hart und tut mir unfassbar leid für die beiden“, rang Goerdel um die passenden Worte. Bei Schöning besteht der Verdacht auf Schultereckgelenksprengung. „Es ist die gleiche Schulter wie vor einem Dreivierteljahr“, sagte Goerdel. Reiners musste das Feld mit einem dick bandagiertem Fuß verlassen. „Das ist mindestens ein Bänderriss“, prognostizierte der Coach der Schlosspackkicker.

Als Reiners den Platz verließ, stand es bereits 2:1 für die Gäste aus Uphusen. Nachdem in den ersten Minuten ein Abtasten der Mannschaften stattfand, übernahmen die Arenkampkicker die Kontrolle. Das gefiel auch ihrem Coach Christian Ahlers-Ceglarek. „Die ersten 30 Minuten haben mir gut gefallen. Da standen wir kompakt“, lobte der TBU-Coach seine Elf. Folgerichtig ging der Klub aus dem Achimer Westen in der Phase in Führung. Nach einem langen Ball auf die rechte Seite flankte Miguel Mendoza in die Mitte, wo Mathis Wellmann frei einköpfen durfte (31.).

Doch dann kam ein Bruch ins Uphuser Spiel. Die Schlossparkkicker wehrten sich und kamen zu ihrer ersten Topchance. Neuzugang Nils Koehle steckte durch für Micha Langreder, der frei vor Uphusens Torhüter Tariq Olatunji zum Lupfer ansetzte. Doch der Ball landete über dem Tor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnte sich der Landesligist für seine druckvolle Phase und kam zum Ausgleich. Mirko Duhn spielte Christopher Petzold frei, der die Übersicht behielt und zum Ausgleich einschob (45.).

Celik markiert das Siegtor

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machten die Schlossparkkicker weiter Druck. Doch weder Alex Ruf, dessen Schuss Olatunji parierte, noch Koehle, dessen Hereingabe geklärt wurde, brachten den Ball im Gästetor unter. Der TBU dagegen meldete sich in Form von Bastian Helms zum ersten Mal in der zweiten Hälfte. Der Schuss des Rückkehrers ging jedoch über das Tor. In der 64. Minute gingen die Gäste erneut in Führung. Pedro Güthermann brachte den Ball von links in den Strafraum, wo Faruk Celik nur noch einschieben musste.

In der Folge wurde die Partie hitziger. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß war Reiners auf rechts frei durch. Seinen Schuss parierte Olantunji, doch dann kam es zum folgenschweren Zweikampf, bei dem sich der Stürmer verletzte. Da tröstete auch der anschließende Elfmeter nicht, zumal Koehle diesen vergab. Nur eine Minute später forderten die Arenkampkicker Strafstoß, nachdem Mendoza im Strafraum zu Fall kam. Doch der Pfiff blieb aus. In den letzten Minuten war die Partie von vielen Zweikämpfen und Fouls geprägt.

Am Ende stand für den TB Uphusen aber der nächste Testspielsieg. Der Oberligist trifft als nächstes am kommenden Freitag auf den TuS Harsefeld. Der TSV Etelsen tritt am Donnerstag beim TuS Komet Arsten an, dann jedoch ohne zwei ihrer drei Stürmer. „Wir müssen das als Mannschaft auffangen“, hofft Goerdel auf einen engen Teamgeist in den kommenden Wochen.