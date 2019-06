Dogan Yalcin schaffte mit den Achimern den Klassenerhalt und sieht seine Mission daher als erfüllt an. (Björn Hake)

Achim. Und plötzlich klaffen zwei große Baustellen beim 1. FC Rot-Weiß Achim. Der Fußball-Bezirksligist muss gleich einen doppelten Verlust verkraften: Sowohl Trainer Dogan Yalcin als auch Keeper Sinan Reiter verlassen die Achimer.

„Es war von vornherein abgemacht, dass ich nur für das halbe Jahr übernehme. Ich habe mit der Mannschaft den Klassenerhalt geschafft, wieder ein System reingebracht, und es wird wieder Fußball gespielt. Und man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist. Das war es jetzt für mich“, begründet Dogan Yalcin seinen Abschied. Zudem stehe bei Yalcin im November seine Hochzeit vor der Tür, und entsprechende Vorbereitungen würden bereits jetzt seine freie Zeit schlucken. „Ich wäre dann eh wenig da, und ich denke, es ist am besten, wenn ein Trainer kommt, der vom ersten bis zum letzten Spieltag dabei sein kann.“

Nach dem Erreichen des teils nicht mehr für möglich gehaltenen Ligaverbleibs mit den Achimern sucht der 23-Jährige eine neue Herausforderung. „Ich habe fast alle Lizenzen, die man für den bezahlten Fußball braucht und würde gerne im Jugendbereich bei einer U13 oder U14 arbeiten.“ Laut Fikret Karaca, Sportdirektor der Rot-Weißen, habe Yalcin sich diesen Wunsch bereits erfüllt. Er soll erneut eine Jugendtruppe beim SV Werder Bremen übernehmen. „Sonst wäre er auch bei uns geblieben“, sagt Karaca.

Der Sportdirektor befindet sich damit schon wieder in der Situation, einen Trainer finden zu müssen. Im September 2018 hatte sich Andreas Taubhorn verabschiedet, sein Nachfolger Bülent Kaksi folgte bereits im November vergangenen Jahres. Und nun auch noch der Abgang von Dogan Yalcin, den Karaca gerne als Dauerlösung gehalten hätte. Doch der Sportdirektor hat bereits einen neuen Coach im Auge, kann aber noch nichts Offizielles vermelden.

Vom Torwart zum Stürmer

Offiziell ist nun auch der Wunsch von Sinan Reiter geworden. Der Keeper der Achimer will seinen Posten zwischen den Pfosten räumen und in Zukunft als Stürmer auf dem Platz stehen. „Bei uns hätte er das aber wohl nicht geschafft“, sagt Karaca. Die Konsequenz von Sinan Reiter: Er verlässt die Rot-Weißen und wechselt zum Klassenkonkurrenten TV Sottrum, Meister der Kreisliga Rotenburg. Laut Karaca haben die Sottrumer Reiter nach einigen Trainingseinheiten in Aussicht gestellt, im Sturm spielen zu können.

Und dieser Abgang trifft die Achimer sogar noch härter als der des Coaches. „Das ist ein großes Problem. Einen guten Torwart zu finden, ist immer schwierig. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt haben bereits alle bei anderen Vereinen zugesagt. Ich habe allen gesagt, sie sollen sich umhören. Mal schauen, was passiert. Vielleicht werde ich einen Torwart aus der Alten Herren reaktivieren müssen“, macht sich bei Karaca etwas Verzweiflung breit.

Kein Wunder, wären diese Baustellen doch bei jeder Mannschaft zu diesem späten Zeitpunkt schwierig adäquat zu schließen.