Målin Ankersen traf gegen ihr altes Team viermal. (Björn Hake)

Stade. Keinem Team war es in der Handball-Oberliga der Frauen bislang gelungen, dem VfL Stade einen Punkt abzunehmen. Daran sollte sich auch am Sonnabend nichts ändern. Der TV Oyten II war in Stade zu Gast. Der ungeschlagene Tabellenführer gewann die Partie mit 37:31 (20:13).

Für Oytens Trainer Jens Dove war die Begegnung mit dem VfL eine besondere. Schließlich coachte er in der Vorsaison für eine kurze Zeit den Gegner. Dass er mit seinem neuen Team an seiner alten Wirkungsstätte verliert, sei zu erwarten gewesen, meinte Dove. „Wir wussten, dass wir auf einen starken Gegner treffen. Aber ich bin trotz der Niederlage sehr zufrieden mit dem Spiel. Ich muss meinem Team ein großes Lob aussprechen. Wir waren mit Stade auf Augenhöhe, auch wenn das Resultat das nicht aussagen mag“, sagte der TVO-Coach und ging sogar weiter: „Wenn wir in der Deckung mehr Stabilität gehabt hätten und unsere Chancen besser nutzen, können wir das Spiel sogar gewinnen.“

Nach 4:4 zieht Stade davon

Ergebnistechnisch war die Begegnung jedoch nur in den ersten fünf Minuten ausgeglichen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 4:4. Einen der vier Oytener Treffer hatte Målin Ankersen erzielt. Auch die Rückraumspielerin hat eine Stader Vergangenheit. Insgesamt traf sie gegen ihr Ex-Team viermal. Nach dem 4:4 zog der favorisierte VfL Stade jedoch langsam davon, sodass der Pausenstand von 20:13 schon recht deutlich ausfiel.

Nach dem Seitenwechsel gelang es der Dove-Sieben immerhin, dass der Abstand nicht noch größer wurde. Daher könne man auch auf der Leistung aufbauen, fand der TVO-Coach. "So wie gegen Stade können wir leistungstechnisch weiter machen. Dann kommen auch die Punkte wieder.