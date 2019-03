Oberliga Nordsee Frauen: Eine schwierige Aufgabe wartet an diesem Wochenende auf den TV Oyten II. Für die Drittliga-Reserve geht es zum VfL Oldenburg III. Das Match an der Hunte sei deshalb kein einfaches, weil die Dritte des VfL in den Heimspielen meist mit einem anderen Kader auflaufen würde als in den Auswärtsspielen, erläutert Jens Dove. Er gehe davon aus, sagt der Trainer der Gäste, dass der Gegner mit „voller Kapelle“ antreten wird.

Indes hat sich Oytens Zweitvertretung mit der kurzfristigen Verlegung der Partie von Sonntag von Sonnabend selbst ein wenig geschwächt. Mit Annika Hübner, Kim Pleß, Janina Heine und Birte Hemmerich werden vier Spielerinnen fehlen. Jens Dove: „Das wird kein einfacher Gang. Wir haben die Begegnung verlegt, damit wir unsere Erste am Sonntag personell unterstützen können. Wir wollen zwar unsere eigenen Ziele nicht aus den Augen verlieren, aber dafür sind wir ein Verein. Dass wir das Team unterstützen, wenn Not am Mann ist, versteht sich von selbst.“ Im Hinspiel haben beide Vertretungen wenig Wert auf die Defensive gelegt. Mit 41:36 sind beide Punkte im November an den TV Oyten II gegangen.

Anpfiff: Sonnabend um 19.15 Uhr in Oldenburg