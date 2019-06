Trainer Antonino Sansone gibt die Richtung vor: Seine Mannschaft soll auch im nächsten Jahr in der höchsten Liga Niedersachsens spielen. (Björn Hake)

Verden. Noch 180 Minuten bis zur finalen Entscheidung. Wer steigt aus der A-Junioren-Niedersachsenliga ab? Es ist ein Hauen und Stechen, denn gleich sieben Teams kämpfen und bangen um den Klassenerhalt – vier von ihnen steigen ab. Mittendrin im Schlamassel stecken die Nachwuchsfußballer des JFV Verden/Brunsbrock. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt JFV-Trainer Antonino Sansone, dessen Team sein Schicksal in eigener Hand hat. Doch es ist eng, sehr eng – lediglich eine um zwei Treffer bessere Tordifferenz trennt den JFV derzeit von einem Abstiegsrang.

Über dem Strich stehen aktuell der VFV Borussia 06 Hildesheim (28 Punkte), FC Eintracht Northeim (28) sowie der JFV Verden/Brunsbrock, der mit 26 Zählern den zehnten Tabellenplatz belegt. Mit derselben Punktzahl lauert knapp dahinter der MTV Gifhorn und hofft zugleich auf den Sprung an das rettende Ufer. Außenseiterchancen haben der 1. FC Wunstorf (24) sowie der JFV Norden (22). Selbst das Tabellenschlusslicht, VfL Westercelle, hat mit 20 Punkten noch die theoretische Möglichkeit auf den Klassenerhalt. Würde es nach Sansone gehen, sieht die Rechnung ganz einfach aus: „Wenn wir beide Spiele gewinnen, bleiben wir sicher drin.“

Leicht wird die Mission Klassenerhalt aber wahrlich nicht, zumal an diesem Sonnabend ab 16 Uhr das schwierige Auswärtsspiel beim JFV Norden auf dem Programm steht. Eine große Herausforderung für die Schützlinge von Sansone, denn für Norden ist es die allerletzte Chance. „Das ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die sehr robust und körperbetont zur Sache geht. Sie können aber auch den Ball schnell laufen lassen“, weiß Sansone um die Stärken des Tabellenvorletzten. Taktisch solle sein Team den Gegner erst einmal kommen lassen.

Es ist an diesem Tag nicht das einzige direkte Aufeinandertreffen der Abstiegskandidaten. In Northeim kämpft der erste Verfolger MTV Gifhorn um wichtige Punkte. Wunstorf dagegen hätte vor einer schier unlösbaren Aufgabe beim Meisterschaftsaspiranten JFV RWD Rehden gestanden, wird jedoch laut Fussball.de nicht antreten. Sollte also Gifhorn verlieren und gleichzeitig die Sansone-Elf der Auswärtssieg gelingen, wäre der Klassenerhalt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unter Dach und Fach. „Klar, fahren wir mit dem Ziel nach Norden, um dort zu gewinnen.“ Dann könnte man sich ein Spiel der Nerven am letzten Spieltag gegen den BV Cloppenburg ersparen. Gut für Verden: Der BVC spielt nur noch um die goldene Ananas. Sansone: „Es könnte ein Vorteil sein. Auf jeden Fall ist auch Cloppenburg ein machbarer Gegner.“

Abstieg wäre kein Drama

Die Ausgangslage und das Restprogramm stimmen also optimistisch, nun liegt das Heft des Handelns bei der Mannschaft. Spieler wie Kapitän Malte Kalski, Moritz Schmökel, Jan-Ole Müller, Bjarne Guth, Radif Alijan, Hannes Bartling, Janek Bergmann, Paul Gansbergen, Kmail Zaid-Nasser und Ole Sievers – die in der kommenden Saison das Landesliga-Team des FC Verden 04 verstärken – müssen jetzt liefern, um den Abstieg zu verhindern. Die Stimmung in der Mannschaft sei jedenfalls hochkonzentriert, während sie zu Beginn der Rückrunde laut Sansone nicht wirklich gut war. „Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie sich das Team aktuell präsentiert“, sagt Sansone, der personell fast aus dem Vollen schöpfen kann. Lediglich Jan-Ole Müller fällt wegen einer Abitur-Fahrt in Norden aus. Ein bitterer Ausfall, der laut Sansone „weh tut“.

Schmerzvoll wäre es auch, wenn das Worst-Case-Szenario „Landesliga-Abstieg“ in einer Woche tatsächlich eintreten würde – eine Katastrophe käme er jedoch nicht gleich: „Es klingt zwar komisch, aber der Abstieg wäre gar nicht so wild“, schildert Sansone und erklärt: „Unser Unterbau ist leider nicht ganz so gut. Die aktuellen 2001er hätten eher das Niveau der Landesliga. Sollten wir den Klassenerhalt aber schaffen, werden wir uns mit externen Spielern verstärken.“ Spätestens in einer Woche steht fest, in welche Richtung es für den JFV gehen wird.