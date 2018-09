Erzielte per 25-Meter-Schuss das 1:0 für den TSV Ottersberg gegen RW Achim: Egzon Prcani. (Björn Hake)

Achim. Heeslinger SC II, TSV Etelsen, TSV Ottersberg – der 1. FC Rot-Weiß Achim hat gegen drei Topteams der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 gespielt und alle drei Partien gingen verloren, auch das jüngste gegen die Wümmekicker. Das Team von Coach Jan Fitschen, der von einem dreckigen Sieg sprach, setzte sich mit 3:1 (1:1) in Achim durch.

Einmal mehr mussten sich die Rot-Weißen einem der Favoriten geschlagen geben. Vonnöten war das aber laut Bülent Kaksi, Coach der Achimer, nicht gewesen: „Ottersberg war gar nicht so stark. Außer Etelsen, hat es bisher noch keine Mannschaft geschafft, uns zu beherrschen.“ Im direkten Duell gingen die Gäste von der Wümme durch einen 25-Meter-Schuss von Egzon Prcani in Minute 17 mit 1:0 in Front. Laut Jan Fitschen war das auch hochverdient, denn seine Mannschaft habe die erste Hälfte komplett bestimmt. „Wir müssen die Führung nur ausbauen, doch plötzlich bekommen wir so einen dummen Elfmeter gegen uns“, haderte Fitschen. Martin Janot foulte Salim Kaldirici. „Der war bereits dabei, mit dem Ball ins Aus zu laufen“, schilderte Fitschen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Behcet Kaldirici (34.).

Er war auch derjenige, der zum Spieler des Spiels hätte avancieren können. Doch Behcet Kaldirici vergab zwei Chancen, die laut Kaksi in die Kategorie „Musst du machen“ gehörten. „Und danach lassen wir die Köpfe hängen“, erzählte Kaksi. Fortan übernahm der TSV wieder das Kommando. Laut Fitschen überwand seine Truppe die 15-minütige Schwächephase Anfang der zweiten Hälfte und kontrollierte von da an wieder das Geschehen.

Und nicht nur das, sie gingen auch wieder in Führung. Die Achimer, das hat Etelsen im direkten Duell bereits deutlich gemacht, leidet an einer Standardschwäche. „Wieder waren wir ungeordnet“, musste Kaksi zugeben und sprach von dem Tor Jan Schröders aus der 76. Minute. Danach sei das Spiel entschieden gewesen. Dominik Rosenbrock war es, der per Foulelfmeter den Endstand herbeiführte. Auf Ottersberg wartet nun das Spitzenderby gegen Etelsen, Achim will sich gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg wieder fangen.